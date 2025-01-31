قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يغلق الباب أمام رحيل إبراهيم عادل
من جديد.. جيش الاحتلال يهاجم حزب الله في البقاع
أخبار العالم| السلطات الأمريكية تعلن العثور على الصندوق الأسود لطائرة واشنطن المنكوبة وترامب يلوح بإجراء قاس ضد بريكس
ازالة منزل كوبرى الجيزة تجاه عباس .. تفاصيل
آخر تحديث لسعر أشهر جرام ذهب في الصاغة اليوم 31-1-2025
سارع بالتقديم.. فرص عمل في الإمارات والسعودية تنتهي قريبًا
مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي
خبير: عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية حملت رسائل لإسرائيل والعالم بأسره
بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة
قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟
طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي
ترامب: الاتصالات مع بوتين وشي جين بينج تحقق نتائج جيدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سرايا القدس تفجر عبوات ناسفة في آليات للاحتلال باليامون

سرايا القدس
سرايا القدس
محمود نوفل
×

أعلنت سرايا القدس ان مقاتليها في سرية اليامون بكتيبة جنين تصدوا فجرا لقوات الإحتلال الاسرائيلي التي حاصرت منزلا بالبلدة وحققوا إصابات.

وذكرت سرايا القدس “كتيبة جنين” أنه تم تفجير عددا من العبوات الناسفة المعدة مسبقا في آليات الاحتلال في اليامون حيث حققت إصابات كبيرة .

وفي لبنان، استهدفت غارة إسرائيلية منطقة القصر على الحدود اللبنانية السورية، كما سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت.


ونفّذت القوات الإسرائيلية أمس الخميس، عملية نسف في بلدة كفركلا الجنوبية وأطلقت النار على مواطنين اثنين في بلدة رميش في جنوب لبنان أثناء تفقدهما مزرعتهما وذلك بعد أن تلقيا تطمينات من القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفل" قبل 3 أيام بإمكانية التوجه للمزرعة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر الخميس محيط حسينية بلدة الطيبة في جنوب لبنان، حيث كانت تعمل جرافات في المنطقة، ونجا السائقون.

وأصيب شخصان بسبب قنبلة ألقتها طائرة إسرائيلية مسيرة عند أطراف بلدة طلوسة في جنوب لبنان.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف للمنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة مركبا الجنوبية وبلدة الضهيرة الحدودية، كما قامت القوات الإسرائيلية بتدمير محال وعدد من السيارات في بلدة برج الملوك في جنوب لبنان.

وتعرضت أطراف بلدة شبعا في جنوب لبنان لقصف مدفعي إسرائيلي، وقامت القوات الإسرائيلية بإضرام النار بمزرعة للدواجن عند نزلة تل نحاس – ديرميماس في جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات رغم بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، وموافقة الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجبه حتى 18 فبراير المقبل.
 

جنين سرايا القدس قوات الإحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات

حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك

بسبب صفقات الأهلي.. حسين لبيب في قسم الشرطة لسبب مثير

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف درجاتك

علي معلول

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

تريزيجيه

تحرك عاجل من الأهلي بعد حسم صفقة تريزيجيه.. تفاصيل

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

اشرف بن شرقي

شوبير يكشف عن موقف بن شرقي من مباراة الأهلي القادمة بالدوري

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم 30 يناير 2025

ترشيحاتنا

دبلومة تصميم البراند

تصميم البراند دبلومة مميزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

جانب من الفاعليات

حقوق وهندسة وتجارة تحقق المركز الأول في مبادرة 100 يوم رياضة بعين شمس

جريدة الأهرام

الأهرام: العلاقات المصرية العراقية تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة

بالصور

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

رمضان 2025 .. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل المداح 5 | شاهد

حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥
حمادة هلال من بوستر مسلسل المداح٥

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد