تونس ترشح «سيدي بوسعيد» على لائحة اليونسكو للتراث العالمي

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من تونس، إن وزيرة الثقافة التونسية أمينة الصرارفي، وقعت على ملف ترشيح تونس لمدينة «سيدي بوسعيد»، لتكون على لائحة اليونسكو للتراث الإنساني العالمي.

وأضافت «رمضاني»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مدينة «سيدي بوسعيد»، من أبرز الوجهات السياحية في تونس وتتميز بفن معماري جميل وتتميز بلونيها الأزرق والأبيض وليدها العديد من الأماكن ذات الطبيعة الخلابة، وكل هذا من بين الأسباب التي جعلت تونس ترشحها لتكون على قائمة اليونسكو التراث الإنساني، مشيرة إلى أن وزير الثقافة التونسية تسعى إلى ترسيخ هذا الترشيح وتكون ضمن القائمة.

وتابعت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية: «ترشيح سيدي بوسعيد لقائمة اليونسكو سيستغرق 18 شهرًا من الدراسة والنقاش والتقييم من قبل لجنة اليونسكو التي توافق على إدراج المدن والأماكن على قائمتها ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تأكيد ترشيحها في النصف الثاني من العام القادم».