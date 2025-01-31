سامي الشيخ: سعيد بالمشاركة في صفحة بيضا مع حنان مطاوع

أعرب الفنان سامي الشيخ عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “صفحة بيضا” مع الفنانة حنان مطاوع.

وقال في تصريحات لبرنامج “الراديو بيضحك” مع فاطمة مصطفى: “أنا واخد قرار ما اشتغلش مع حد إلا لو بحبه فعلاً، ولما جالي السيناريو وافقت وأعجبت بالشخصية، كمان لما عرفت إن البطلة هي حنان مطاوع فرحت، لأنها فنانة كبيرة وعارف إني لما أشتغل معاها هتعلم منها كمان”.

ونشر سامي الشيخ صورًا من كواليس التصوير عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يواصل المسلسل تصدر مشاهدات منصة Watch It منذ بدء عرضه، محققًا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يجسد سامي الشيخ شخصية المقدم إياد توفيق، الضابط المنغمس في عمله، حتى تثير فضوله قضية ضي (حنان مطاوع)، لينطلق في رحلة لكشف غموضها وسط أحداث مشوقة ومليئة بالإثارة.

أبطال المسلسل

يضم العمل عددًا من النجوم، منهم:

• حنان مطاوع

• سامي الشيخ

• مها نصار

• أحمد الشامي

• تيسير عبد العزيز

• حنان يوسف

• حسن العدل

المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

“الحشاشين”

يواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث برز خلال موسم رمضان 2024 من خلال دوره برزك إميد في المسلسل التاريخي “الحشاشين”، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر حول تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين.

أبطال العمل:

• كريم عبد العزيز

• فتحي عبد الوهاب

• نيقولا معوض

• أحمد عيد

• سامي الشيخ

• أحمد عبد الوهاب

• وضيوف شرف آخرون

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.