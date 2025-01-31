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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لو هتفتح مشروع.. كيفية استخراج سجل تجاري إلكترونيًا

استخراج سجل تجاري
استخراج سجل تجاري
محمد غالي
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يبحث العديد من المواطنين عن كيفية استخراج سجل تجاري إلكترونيًا، لفتح مشاريعهم لضمان ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني، لتجنب التعرض لعقوبات ممارسة الأنشطة التجارية دون ترخيص أو التهرب من دفع المستحقات الحكومية.

كيفية استخراج سجل تجاري إلكترونيًا دليل شامل

يحرص موقع "صدى البلد" على تقديم إرشادات حول كيفية إنشاء سجل تجاري والتقديم عليه بشكل إلكتروني، مما يسهم في توفير الوقت ويسهل الإجراءات التي كانت تتطلب الكثير من المجهود والأوراق.

 

الأوراق المطلوبة لـ استخراج السجل التجاري

  • عقد تمليك أو إيجار المنشأة.
  • إيصال كهرباء أو غاز أو مياه.
  • إثبات الشخصية.
  • ترخيص مزاولة النشاط التجاري.
  • تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري.
  • طلب استخراج سجل تجاري.
  • إخطار من شركة الكهرباء بتركيب عداد كهرباء.
  • طلب مدفوع من الغرفة التجارية لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.
  • صحيفة الحالة الجنائية.
  • صورة توكيل رسمي.
  • صورة البطاقة الضريبية أو الشهادة الضريبية.

 

كيفية استخراج السجل التجاري إلكترونيًا

يعمل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة على تسهيل عملية استخراج السجل التجاري للمستثمرين والصغار التُجار عبر منصة مصر الرقمية، التي تتيح إمكانية حجز موعد مسبق في أي مكتب سجل تجاري في مصر لاستخراج السجل التجاري.

  • الخطوات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري إلكترونيًا
  • الدخول إلى موقع [منصة مصر الرقمية](https//digital.gov.e).
  • الانتقال إلى الصفحة الرئيسية للمنصة.
  • الضغط على "تصفح الخدمات".
  • تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • إدخال البيانات المطلوبة.
  • إرفاق المستندات المطلوبة.
  • النقر على "حفظ".

صلاحية السجل التجاري 2025


يعد السجل التجاري أداة حيوية لتنظيم حركة التجارة والصناعة، حيث يسمح للجهات المختصة بمتابعة الأنشطة التجارية وضبط بيانات التجار والشركات.

يتراوح مدة صلاحية السجل التجاري بين 5 سنوات فقط، ويمنح المشروع الصفة القانونية ويجعل صاحبه في مأمن من المساءلة القانونية.

من المهم جدًا للأشخاص الذين يديرون منشآت تجارية أن يمتلكوا سجلًا تجاريًا ليتمكنوا من الحصول على قروض وتمويلات من البنوك.

البريد الإلكتروني وعناوين مكاتب السجل التجاري


- مكتب جنوب القاهرة 42 شارع إسماعيل أباظة – لا ظوغلي. البريد الإلكتروني [email protected].
- مكتب شمال القاهرة 26 يوليو - عمارة قوت القلوب - مدخل شمال. البريد الإلكتروني [email protected].
- مكتب الجيزة 82 شارع وادي النيل – ميت عقبة – الجيزة. البريد الإلكتروني [email protected].
- مكتب العبور عمارة 172 المجاورة 12 – مدينة العبور. البريد الإلكتروني [email protected].
- مكتب 15 مايو مدينة 15 مايو – حي رجال الأعمال – عمارة 9 شقة 5. البريد الإلكتروني [email protected].
- مكتب 6 أكتوبر الحي 11 المجاورة 2 – عمارة 47 بجوار الطب البيطري. البريد الإلكتروني [email protected].
(توجد العديد من المكاتب الأخرى في مختلف المدن والمحافظات، مع تفاصيل الاتصال الخاصة بكل مكتب)

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