تنافس مرسيدس EQXX.. رينو تطلق سيارة "باتموبيل" الخارقة

بعد أن قدمت ألباين سيارتها الخارقة الهيدروجينية بمحرك V-6، فاجأت رينو العالم بابتكار أكثر جرأة، وهو نموذج Filante Record 2025، المصمم ليكون الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة الشهير بـ Batmobile.

تهدف السيارة الكهربائية ذات المقعد الواحد، والمجهزة ببطارية 87 كيلوواط/ساعة، إلى تحطيم أرقام قياسية في المدى وكفاءة استهلاك الطاقة.

تصميم مستوحى من سيارات تحطيم الأرقام القياسية

رغم مظهرها المستقبلي، فإن "باتموبيل" الكهربائية مستوحاة من ثلاث سيارات كلاسيكية لـ رينو صممت لتحطيم الأرقام القياسية:

المصابيح الأمامية مستوحاة من 40 CV des Records من عشرينيات القرن الماضي.

العجلات البارزة تشبه تصميم Nervasport des Records لعام 1934.

الأقواس الجانبية مستوحاة من Etoile Filante ذات المحرك التوربيني الغازي من عام 1956.

مواصفات مذهلة وهيكل خفيف الوزن

رغم طولها البالغ 5.12 مترًا، فإن السيارة تزن فقط 1000 كجم، وهو رقم مذهل بالنسبة لسيارة كهربائية.

ويصب وزن البطارية وحده يصل إلى 600 كجم، كما أن لهيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم، الكربون، والصلب، مع استخدام طباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل الوزن.

يتم دمج خلايا البطارية مباشرة دون وحدات وسيطة، مما يجعلها أكثر كفاءة وخفة.

للمقارنة: بطارية GMC Hummer EV الضخمة (205 كيلوواط/ساعة) تزن 1278 كجم، أي أكثر من وزن سيارة صغيرة أوروبية بالكامل!

يبلغ عرض السيارة 1.71 مترًا وارتفاعها 1.19 مترًا، وتم تصميم كل سطح من هيكلها لتقليل مقاومة الهواء.

تستخدم إطارات ميشلان مقاس 19 بوصة المصممة خصيصًا لتقليل فقدان الطاقة وزيادة الكفاءة.

وتعتمد بطارية معدلة ذات غلاف من الكربون، بدلاً من بطارية Scenic E-Tech التقليدية، لتناسب التصميم الانسيابي.

هل تتفوق على مرسيدس Vision EQXX؟

حققت سيارة مرسيدس Vision EQXX كفاءة 13.5 كم لكل كيلوواط/ساعة، ولكن نظرًا لخفة وزن Filante Record 2025 وطبيعة تصميمها الجذرية، فمن المحتمل أن تتجاوز ذلك بسهولة، مما يجعلها أكثر السيارات الكهربائية كفاءة حتى الآن.

من المتوقع أن تخضع السيارة لاختبارات رسمية في النصف الأول من عام 2025، وستكشف رينو حينها عن أرقام الأداء الفعلية، والتي قد تشكل ثورة جديدة في عالم السيارات الكهربائية.