قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور جديدة من حفل حكيم في البالون
من حيث بدأ.. نيمار يعود لفريقه الأول سانتوس البرازيلي
قبل ساعات من محاكمته.. محمد سامي: بوظولي عربية بملايين
3 صفقات أجنبية على رادار الزمالك
مليارات خدها وخلع..مستريح سيارات صيني مطلوب من 80 ضحية
مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم قبل المسابقة الدولية في بورسعيد
غدا ..أفشة ورجل أعمال طليق مذيعة شهيرة أمام القضاء
مصحوبة بأمطار .. الأرصاد: رياح سريعة تضرب بعض المحافظات غدا
ضياء رشوان: الرئيس السيسي لم يترك مجالًا للمناورة حول حقوق الشعب الفلسطيني
كريم عبد الباقي: جمعة "لا للتهجير" رسالة رفض لتصفية القضية الفلسطينية
أول الدين وآخره.. خطيب المسجد النبوي: الله خلق الخلق لعبادته وحده
الأعداد تزيد.. المصريون يتوافدون أمام معبر رفح لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تنافس مرسيدس EQXX.. رينو تطلق سيارة "باتموبيل" الخارقة

رينو
رينو
عزة عاطف
×

بعد أن قدمت ألباين سيارتها الخارقة الهيدروجينية بمحرك V-6، فاجأت رينو العالم بابتكار أكثر جرأة، وهو نموذج Filante Record 2025، المصمم ليكون الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة الشهير بـ Batmobile.

تهدف السيارة الكهربائية ذات المقعد الواحد، والمجهزة ببطارية 87 كيلوواط/ساعة، إلى تحطيم أرقام قياسية في المدى وكفاءة استهلاك الطاقة.

تصميم مستوحى من سيارات تحطيم الأرقام القياسية

رغم مظهرها المستقبلي، فإن "باتموبيل" الكهربائية مستوحاة من ثلاث سيارات كلاسيكية لـ رينو صممت لتحطيم الأرقام القياسية:

  • المصابيح الأمامية مستوحاة من 40 CV des Records من عشرينيات القرن الماضي.
  • العجلات البارزة تشبه تصميم Nervasport des Records لعام 1934.
  • الأقواس الجانبية مستوحاة من Etoile Filante ذات المحرك التوربيني الغازي من عام 1956.

مواصفات مذهلة وهيكل خفيف الوزن

رغم طولها البالغ 5.12 مترًا، فإن السيارة تزن فقط 1000 كجم، وهو رقم مذهل بالنسبة لسيارة كهربائية.

ويصب وزن البطارية وحده يصل إلى 600 كجم، كما أن لهيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم، الكربون، والصلب، مع استخدام طباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل الوزن.

يتم دمج خلايا البطارية مباشرة دون وحدات وسيطة، مما يجعلها أكثر كفاءة وخفة.

للمقارنة: بطارية GMC Hummer EV الضخمة (205 كيلوواط/ساعة) تزن 1278 كجم، أي أكثر من وزن سيارة صغيرة أوروبية بالكامل!

يبلغ عرض السيارة 1.71 مترًا وارتفاعها 1.19 مترًا، وتم تصميم كل سطح من هيكلها لتقليل مقاومة الهواء.

تستخدم إطارات ميشلان مقاس 19 بوصة المصممة خصيصًا لتقليل فقدان الطاقة وزيادة الكفاءة.

وتعتمد بطارية معدلة ذات غلاف من الكربون، بدلاً من بطارية Scenic E-Tech التقليدية، لتناسب التصميم الانسيابي.

هل تتفوق على مرسيدس Vision EQXX؟

حققت سيارة مرسيدس Vision EQXX كفاءة 13.5 كم لكل كيلوواط/ساعة، ولكن نظرًا لخفة وزن Filante Record 2025 وطبيعة تصميمها الجذرية، فمن المحتمل أن تتجاوز ذلك بسهولة، مما يجعلها أكثر السيارات الكهربائية كفاءة حتى الآن.

من المتوقع أن تخضع السيارة لاختبارات رسمية في النصف الأول من عام 2025، وستكشف رينو حينها عن أرقام الأداء الفعلية، والتي قد تشكل ثورة جديدة في عالم السيارات الكهربائية.

سيارات رينو باتموبيل Filante Record 2025 رينو الجديدة مرسيدس EQXX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن

على معلول

علي معلول يفقد نصف ممتلكاته بهذه الحالة.. مفاجأة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من توقيع الاتفاقية

وزير العمل يشهد توقيع اتفاقية مع "شركة سغودية لتوفير كوادر مصرية لسوق العمل الخارجي

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تواصل فعاليات برنامج "جامعة الطفل" لتعزيز الإبداع لدى النشء

صورة ارشيفية

الأرصاد: تحذير عاجل للمواطنين بشأن الطرق الأيام المقبلة

بالصور

بالقرب من أمريكا.. خبراء يتوقعون ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ 2025

انفجار بركان
انفجار بركان
انفجار بركان

بسبب الزبدة واللحمة.. رجل يصاب بمرض جلدي نادر

اللحوم
اللحوم
اللحوم

يسبب الاكتئاب والتنميل.. أعراض غير متوقعة لنقص الكالسيوم عند البالغين

الكالسيوم
الكالسيوم
الكالسيوم

احترس.. زيت شهير في علاج الأمراض يسمم الكبد

زيت القرنفل
زيت القرنفل
زيت القرنفل

فيديو

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

مفيدة شيحة

أمي شجعتني بعد طلاقي.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء

شمس جديدة

ظهور شمس جديدة صينية.. العلماء يكشفون ما سيحدث فى أواخر يناير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد