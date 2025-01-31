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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

البابا تواضروس الثاني يتحدث مع لميس الحديدي حول مسيرة 12 عامًا على رأس الكنيسة الأرثوذكسية

البابا تواضروس ولميس الحديدي
البابا تواضروس ولميس الحديدي
خالد صواف
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يجري البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حوارًا مطولًا مع الإعلامية لميس الحديدي ، في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ‏ON حول مسيرة 12 عامًا على كرسي مار مرقس الرسول.

يتحدث البابا خلال الحوار عن رحلة التطوير في الكنيسة الأرثوذكسية واتساعها وتشعبها في جميع أنحاء العالم وتحويل العمل بها إلى عمل مؤسسي.

كما يتحدث حول الفتنة الطائفية وقانون بناء وترميم الكنائس وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وموعد إصداره.

ويتحدث أيضًا حول المجلس الملي العام ، والسر وراء عدم إعادة تشكيله حتى الآن ، وموقف الكنيسة من إضافة مادة التربية الدينية لمجموع الثانوية العامة.

ويتعرض البابا للأوضاع في فلسطين ، وموقف الكنيسة من تهجير أهل غزة إلى مصر ، وسر إلغاء قرار المجمع المقدس الصادر في ثمانينيات القرن الماضي بمنع الأقباط من زيارة القدس.

كما يكشف البابا أسباب ارتباطه بدير القديسة دميانة، ودير الأنبا بيشوي.

لميس الحديدي الكنيسة الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني

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