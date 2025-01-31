من أمام معبر رفح.. الفنان أحمد عبدالعزيز: نؤيد الشعب الفلسطيني حتى يحصل على كامل حقوقه

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، إن الموقف المصري داعم للقضية الفلسطينية وهو موقف تاريخي وثابت.

وأضاف الفنان أحمد عبدالعزيز، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح: "نؤيد الشعب الفلسطيني تأييد تام حتى يحصل على كامل حقوقه.. وموقفنا هو التأييد التام للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعه ولحصوله على أرضه".

وانطلقت وفود شعبية وسياسية من القاهرة وعدة محافظات، باتجاه محافظة شمال سيناء، للوقف أمام معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، للتأكيد على الرفض الشعبي لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



وأعربت الوفود المحتشدة أمام معبر رفح عن رفضها وتنديدها بدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لصد هذه المخططات الصهيونية والوقوف أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وتضم الوفود السياسية والشعبية عددًا كبيرًا من السياسيين ونواب مجلسي النواب والشيوخ، كما تضم أعدادًا كبيرة من المواطنين، الرافضين بقوة لدعوات التهجير للشعب الفلسطينى، مؤكدين دعمهم لموقف القيادة السياسية.