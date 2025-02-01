رسائل مخيفة وأشياء لم تلاحظ بفيديو تقديم أشرف بن شرقى.. مطالب بتدخل الأعلى للإعلام

تصدر فيديو تقديم اللاعب أشرف بن شرقي، نجم الزمالك السابق، الذي انضم مؤخراً للنادي الأهلي، مواقع التواصل الاجتماعي، وحظي بمتابعة جماهيرية واسعة، إلا أن الفيديو أثار جدلاً واسعاً بين متابعيه بسبب مجموعة من الرسائل المخيفية والأمور غير المألوفة التي تمت ملاحظتها فيه.

تضمن الفيديو رسائل مبطنة وغير واضحة، حيث يعتقد البعض أن هناك إشارات غير مباشرة قد تكون موجهة لنادي الزمالك، ما جعل المتابعين يتساءلون عن المعاني الخفية وراء هذه الرسائل.

مع تزايد الجدل حول الفيديو، ظهر الإعلامي إيهاب الكومي وطالب بتدخل المجلس الأعلى للإعلام للتحقيق في محتوى الفيديو واحتوائه على إشارات قد تؤثر على الرأي العام، يرى أن مثل هذه الفيديوهات قد تحتوي على رسائل ضمنية قد تكون غير لائقة أو مشوشة وتحتاج إلى إشراف رقابي أكثر.

ولمزيد من التفاصيل حول التفاصيل الخفيفة والرسائل المبطنة والتى لم يلاحظها الجمهور في فيديو تقديم اللاعب أشرف بن شرقي، شاهد الفيديو التالي: