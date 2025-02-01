قرار عاجل من النيابة ضد نجل الفنان عبدالعزيز مخيون .. ما السبب؟

أمر وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المحامي العام لنيابات وسط دمنهور بحبس "صلاح الدين " نجل الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية اتهامه بالتسبب في مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث سير بمدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص.

حادث سير مروع بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وجثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وبالانتقال والفحص تبين لضباط المباحث اصطدام السيارة رقم ب ه و4765 ملاكى قيادة " صلاح الدين"، طالب جامعي ومقيم عزبة مخيون أبو حمص، نجل الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.

أسفر الحادث عن وفاة لؤي محمد وصفي يعقوب مواليد 1991، ومقيم القناوية التابعة لمركز أبوحمص، وإصابة كلا من أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبو حمص وتامر فرحات عبدالصمد ومقيم الجرن أبو حمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمى، ووتحرر المحضر رقم 2215 لسنة 2025 جنح أبو حمص، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وقررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.