إغلاق شارع محمد مظهر بالزمالك لهذا السبب

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بإجراء تحويلات مرورية مؤقتة في منطقة الزمالك، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع وحدة التبريد المركزية أعلى سطح فندق هيلتون الزمالك ريزيدنسز بشارع محمد مظهر.

واغلقت الادارة بسبب هذه الأعمال شارع محمد مظهر، بدءًا من منتصف ليل امس الجمعة 31 يناير 2025 وحتى الساعة 12 ظهرًا من اليوم السبت 1 فبراير 2025، أي لمدة 36 ساعة.

التحويلات المرورية:

القادم من شارع محمد مظهر يتعين عليه الانعطاف يسارًا إلى شارع المرعشلي (مع تعديل اتجاه الحركة بالوصلة بين محمد مظهر وأحمد حشمت ليصبح الدخول من محمد مظهر إلى أحمد حشمت، ثم يمينًا إلى شارع أحمد حشمت، ثم يمينًا إلى شارع سمير زكي، وصولًا إلى شارع محمد مظهر مرة أخرى.



وأكدت الإدارة العامة للمرور أنها تعين الخدمات المرورية اللازمة لتسهيل الحركة وتجنب التكدسات، إلى جانب التنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والإشارات التحذيرية لضمان سلامة المواطنين خلال تنفيذ الأعمال.