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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة.. غدا

قهوة أسوان
قهوة أسوان
رامى المهدي
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تنظر غدًا  محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية، غدا محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

شاهد الإثبات “كده خلصت بالسلامة”

استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات، والذي أكد أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية تدخل على أثرها المتهم وقام بطعن الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على أثرها على الأرض، ثم حاول الأهالى منعه من الاعتداء عليه، ثم عاد مرة أخرى إليه ونحره قائلا: "بالسلامة انت".

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث إن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره وأعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما إن رآه حتى طعنه بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا. 

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون  ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

مصر الجديدة محكمة جنايات شمال القاهرة منطقة مصر الجديدة صاحب قهوة أسوان قهوة أسوان بـالكوربة

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