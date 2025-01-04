"كده خلصت بالسلامة" | ماذا قال المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان قبل نحره؟

تشهد محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة العباسية، ثاني جلسة محاكمة المتهم بإنهاء حياة صاحب قهوة أسوان بالكوربة.

تفاصيل الواقعة..

استمعت هيئة المحكمة ، إلى شاهد الإثبات، والذي أن المجنى عليه نشبت بينه وبين مالك العقار مشادة كلامية تدخل على إثرها المتهم وقام بطعن الضحية بسلاح أبيض كان بحوزته مسددا له عدة طعنات نافذة سقط على إثرها على الأرض ثم قام الأهالى بمحاولة منعه من الاعتداء عليه ثم عاد مرة أخرى اليه ونحوا قائلا :"كده خلصت بالسلامة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد.



مش قصدي الجلسة الماضية..

وخرج المتهم عن صمته في الجلسة الماضية،موضحاً أنه في يوم الواقعة نشب خلاف بينه وبين القهوجي بسبب أماكن فرش الكراسي أمام المحلات، فتحولت إلى مشاجرة، قام على أثرها بطعنه بسلاح أبيض (سكين) 8 طعنات، فأسقطه غارقًا في دمائه.

وتابع لمتهم أن المجني عليه، كان يسعى لطرده من المحل والعقار بدعوى أنه يمتلك حصة بالعقار فرفض ما يقوم به المتوفى، ما تسبب في تزايد الخلاف بينهما ومن ثم حدوث المشاجرة.

إحالة المتهم..

‏‎وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة لمعاقبته، لأنه في يوم 30 أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة قتل المجني عليه «م. ع» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة بينهما، فتدبر لأمره واعد العدة اللازمة سلاحًا أبيض «سكين»، وتربص المتهم للمجني عليه بالمكان الذي أيقن سلفًا مروره منه، وما أن رأهه حتى طعنة بالسلاح الأبيض عدة طعنات قاتلة استقرت ببطنه، فأعجزته عن الحركة وسقط أرضا.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم بمجرد سقوط المجني عليه أرضا انهال عليه بعدة طعنات، استقرت بأنحاء متفرقة بجسده، قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وأرداه قتيلًا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم أحرز بدون ترخيص سلاحًا أبيض «سكين» على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة تلقت بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.