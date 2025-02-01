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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
أسماء عبد الحفيظ
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا عاجلًا بخصوص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة، مع إمكانية حدوث أمطار غزيرة ورياح شديدة قد تؤثر بشكل كبير على الأنشطة اليومية. 

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!

هذه التغيرات السريعة في الطقس قد تؤدي إلى تأثيرات على حركة المرور والملاحة الجوية، فضلًا عن زيادة احتمالية الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا نتيجة للتغيرات الحادة في درجات الحرارة.

نصائح وقائية للملابس والاحتياطات لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

مع التحذيرات المتزايدة من الأرصاد، يُنصح الدكتور مصعب أبراهيم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، باتباع بعض الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتك في مواجهة هذا الطقس المتقلب. إليك أهم النصائح التي يجب مراعاتها لتقليل تأثير البرد والوقاية من نزلات البرد:

ارتداء طبقات متعددة للحفاظ على الحرارة

عند خروجك في الطقس البارد، من الأفضل ارتداء عدة طبقات من الملابس، بحيث تكون الطبقة الأولى خفيفة لتمتص العرق، بينما الطبقات الأخرى تعزز العزل الحراري وتحتفظ بالحرارة. احرص على ارتداء معطف ثقيل أو جاكيت مقاوم للرياح في الأماكن المفتوحة، خصوصًا في فترة المساء أو في الصباح الباكر حينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

تغطية الرأس والأطراف بشكل جيد

تعتبر الأجزاء العليا من الجسم مثل الرأس والأذن والرقبة أكثر المناطق تعرضًا للبرد، لذا من الضروري تغطيتها جيدًا باستخدام قبعات دافئة، أوشحة، وأغطية رأس تمنع تسرب الهواء البارد. لا تنسَ ارتداء قفازات دافئة لتدفئة اليدين، فهي الأكثر عرضة لبرودة الطقس.

تجنب التعرض المباشر للرياح الباردة

تجنب الوقوف أو التنقل في الأماكن التي تكون فيها الرياح شديدة وقوية، خاصة إذا كنت في مناطق مفتوحة. قد تؤدي الرياح إلى زيادة الإحساس بالبرد وتسبب صعوبة في التنفس، كما تؤدي إلى تدهور حالة البشرة. يفضل البحث عن أماكن محمية أو الانتقال إلى داخل المباني في حال كانت الرياح شديدة.

البقاء رطبًا وتناول مشروبات دافئة

شرب الماء بكثرة في فترات البرد أمر بالغ الأهمية؛ لأنه يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم ويمنع الجفاف الناتج عن الطقس البارد. بالإضافة إلى ذلك، تناول مشروبات دافئة مثل الشاي أو الحساء يساعد على تدفئة الجسم ويقلل من تأثير الطقس البارد على الجهاز التنفسي.

التغذية الصحية تقوي مناعة الجسم

تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ضروري للحفاظ على صحة الجسم، خاصة في الطقس البارد. الفواكه الحمضية الغنية بفيتامين C، مثل البرتقال والليمون، والخضراوات الورقية مثل السبانخ والكرنب، تساهم في تعزيز جهاز المناعة والوقاية من الأمراض التي يكثر انتشارها في فترات البرد.

الراحة والنوم الجيد

الطقس البارد قد يسبب تعبًا إضافيًا للجسم بسبب ضعف الدورة الدموية، لذا من المهم أن تحرص على أخذ قسط كافٍ من الراحة والنوم لتعزيز قدرة الجسم على مقاومة أي مرض محتمل. الحفاظ على درجة حرارة غرفة النوم معتدلة واستخدام البطانيات الثقيلة يساعد في تدفئة الجسم ويعزز من جودة النوم.

أهمية متابعة الطقس المحلي والاحتياطات

من الضروري متابعة تنبؤات الأرصاد الجوية باستمرار، خاصة في فصل الشتاء الذي يشهد تقلبات جوية مفاجئة. كما يجب على الجميع الحرص على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بنزلات البرد أو أمراض الجهاز التنفسي التي تنتشر بكثرة في مثل هذه الظروف.

باتباع هذه النصائح البسيطة والفعّالة، يمكنك التمتع بيومك دون القلق من تقلبات الطقس المفاجئة، مع الحفاظ على صحتك وجهازك المناعي.

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تغيرات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة.. نصائح لمواجهة البرد وتقلبات الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية مفاجئة وسريعة في الساعات القادمة!
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