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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يهاجم لاعبي الزمالك: فلوس بالملايين عشان تجري بالشكل ده

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود
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علق الإعلامي مينا ماهر علي هزيمة الزمالك أمام بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر:انت في الوقت الضايع واقف بتتفرج علي لاعيبة بيراميدز و هي بتتباصي الكورة ، الناس بتتمشي في الملعب ، كل حد بيفكر في عقده هيكون بكام و هياخد كام في السنة و يقارن بينه و بين عروض بره ، امبارح داخل ليكم فلوس بالملايين عشان تنزل تجري بالشكل ده ! بتتمشي و انت خسران ٣ للدرجة دي مفيش غيره علي التيشرت اللي انت لابسه ! مفيش حاجة باقيه غير الجمهور خليك في البيت او العب في نادي شركات مفيش هناك ضغط ولا هجوم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.

شهدت الدقائق الأولى من المباراة نشاطا هجوميا مكثفا من الزمالك  بينما اعتمد بيراميدز على قوة محمد حمدى وفيستون ماييلى فى الخط الأمامي.


وأشهر الحكم محمود بسيونى البطاقة الصفراء الأولى فى المباراة فى وجه محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز فى الدقيقة الحادية عشرة بعد تدخل عنيف على أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك


وخطف عبد الله السعيد لاعب الزمالك قلوب جماهير الأبيض في الدقيقة 22 بسبب شكواه من الإصابة

وشهدت الدقيقة 30 انفرادا تاما بالمرمى من مصطفى شلبي لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء انهاه بتسديدة ابعدها شريف إكرامي عن مرماه فتابعها الجزيري بتسديدة اخرى ابعدها شريف إكرامي مرة اخرى وحرم تقدم الزمالك .

وشهدت الدقيقة 44 تبديلا اضطراريا في صفوف الزمالك بخروج عبد الله السعيد ودخول محمد السيد

ونجح فيستون ماييلي في إحراز هدف تقدم بيرامديز في الدقيقة 58 بعد تمريرة أمامية استلمها فيستون ماييلي من يمين منطقة الجزاء ثم مر من محمود الونش وسدد كرة من يمين منطقة الــ 6 ياردات لتسكن الشباك.

وعزز مصطفي فتحي تقدم بيراميدز في الدقيقة 64 بعد تمريرة من إبراهيم عادل وضعت مصطفى فتحي في انفراد تام بالمرمى لينجح في تسجيل الهدف الثاني .

ونجح إبراهيم عادل في تعزيز  تقدم بيراميدز في الدقيقة 70 بعد عرضية ارضية من رمضان صبحي من يمين منطقة الجزاء قابلها إبراهيم عادل بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

بيراميدز لاعبي الزمالك مينا ماهر هزيمه الزمالك

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