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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي لـ لاعبي الزمالك: أي حد مش قد التيشيرت يمشي

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود
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وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة غاضبة للاعبي  الزمالك  بعد الهزيم أمام بيراميدز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب مينا ماهر:  اللي حصل النهارده كارثة و كلامي للكل في النادي .. مش لحد معين.


وتابع :انت النهاردة بتخسر في ربع ساعة ، خدت فلوس و خدت المستحقات ايه المبرر لشكلك الغريب دة ، ازاي بتلعب كده اصلا ، انت مش قادر تجري في الملعب

وأضاف : انت قدمت ايه لنادي الزمالك انت بتطلب ١٠٠ مليون ولا ٥٠ مليون جنية بتعمل بيهم ايه في الملعب ، النتيجة ولا حاجة في الملعب ، اي حد مش قد التيشيرت يمشي يا جماعة احنا الزمالك انت بتلعب في الزمالك و الزمالك و الجماهير هي اللي عملتك و هتعمل غيرك..و غيرك .

كواليس معسكر للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كشف الإعلامي إسلام صادق  عن كواليس نارية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز .

و كتب إسلام صادق : لاعبو الزمالك هددوا بعدم الذهاب إلى المعسكر قبل مواجهة بيراميدز لعدم الحصول على مستحقاتهم ..وعندما تواجدوا في المعسكر هددوا بعدم الذهاب إلى المباراة حتى حضر عضو بالمجلس ومنحهم مستحقاتهم قبل ساعات من اللقاء.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحقيق فوز كبير على الزمالك بثلاثية نظيفية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز “ دوري نايل”.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد خوض مباراة بيراميدز اليوم في مسابقة الدوري.

ورفض الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس منح اللاعبين راحة من التدريبات غداً.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الإسماعيلي، المقرر له يوم 7 فبراير المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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