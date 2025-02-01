محمد همام: التظاهرات أمام معبر رفح رسالة قوية بأن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين

أشاد الدكتور محمد همام، الأمين العام لحزب الجيل الديمقراطي بالقاهرة الجديدة، بالتظاهرات الحاشدة التي شهدتها منطقة معبر رفح، حيث احتشد آلاف المصريين للتعبير عن رفضهم لمخططات تهجير الفلسطينيين.

وأكد همام في تصريحات صحفية، أن هذه التظاهرات تعكس وحدة الشعب المصري ووقوفه خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف همام أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لمخططات التهجير يعبر عن إرادة الشعب المصري بأكمله، مشيرا إلى أن مصر لن تسمح بأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.

كما أكد أن الحشود التي رفعت الأعلام المصرية والفلسطينية أمام معبر رفح هي رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة ذات سيادة، ولن تسمح لأي طرف خارجي بتجاوز خطوطها الحمراء أو المساس بأمنها القومي.

وأشار همام إلى أن هذه التظاهرات تعكس الوعي الكبير لدى المصريين بحجم التحديات التي تواجهها البلاد، وتؤكد التلاحم بين الشعب وقيادته السياسية في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمن مصر أو التأثير على قراراتها السيادية.

واختتم الدكتور محمد همام تصريحه بالتأكيد على أن الشعب المصري سيظل داعما لقيادته في مواجهة أي تحديات أو ضغوط خارجية.