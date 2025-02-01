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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ليلة ليلة .. وائل كفوري يغني مع محمد عبده أغنيته الشهيرة

وائل كفوري مع محمد عبده
وائل كفوري مع محمد عبده
سعيد فراج
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أحيا الفنان محمد عبده، حفل «فنان العرب والنجوم» ليلة أمس الجمعة 31 يناير، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وخلال الحفل، قدم الفنان وائل كفوري ديو مع محمد عبده، وقدما أغنية ليلة ليلة، الشهيرة للأخير. 

وحظت فقرة محمد عبده مع وائل كفوري، على تفاعل جمهور الحفل معهما، إذ قام كلاهما بغناء أغنية ليلة ليلة، الشهيرة كلا بطريقته. 

محمد عبده

وفي شهر نوفمبر 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ألبوم الفنان محمد عبده، الجديد الذي تضمن 7 أغاني، جميعها من ألحان الموسيقار طلال، وهي: 

  • أغنية المدينة، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع موسيقي: يحيى الموجي.
  • أغنيةيا جنة الدنيا، من كلمات: علي مساعد، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي.
  • أغنيةبين الوجيه، من كلمات: منادي، ألحان: الموسيقار د طلال، توزيع موسيقي: امير عبد المجيد.
  • أغنيةالله يجازي، من كلمات: محمد بن فطيس، ألحان: الموسيقار د طلال، توزيع موسيقي:سي روس.
  • أغنيةأحبك، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان: الموسيقار د. طلال، توزيع موسيقي: وليد فاي.
  • أغنيةأكتب لها حرف، من كلمات: الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان الموسيقار د. طلال، توزيع موسيقي:سي روس.
  • أغنيةخذ فؤادي، من كلمات: أنور المشيري، ألحان: الموسيقار د طلال، توزيع موسيقي:أمير عبد المجيد.

ويعد هذا الألبوم هو الأول لـ محمد عبده، بعدما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، في شهر مايو الماضي، وابتعد بعدها عن نشاطه الفني بسبب وعكته الصحية. 

إصابة محمد عبده بالسرطان

وكان كشف المطرب محمد عبده عن نوع السرطان الذي أصيب به، مشيرا أنه سافر فرنسا لتلقى العلاج بحصوله على حقنة كل ثلاثة أشهر لتقليل انزيمات السرطان.

وأشار عبده فى تسجيل صوتي نشرته الصفحة الرسمية لقناة روتانا: “الجماهير الحلوة اللى بتحب الفن وبتحب محمد عبده أنا كويس وعمال أتحسن .. الأمور الصحية الحمد الله بتتحسن والموضوع إني أنا كان عندي كانسر فى البروستاتا وبدأت فى كورس علاجي مكثف".

وتابع: “أخدت جلسات أشعاع والأعراض الجانبية بتاعت الإشعاع أخف بكثير من الكيماوي، وباخد حقنة كل ٣ أشهر لتقليل إنزيمات السرطان وبعد يوم 7 مايو هبدأ الكورس التاني”.

وأضاف: “الحمد الله المرض ده ابتلاء من عند ربنا واحنا لازم نصبر وأكيد دعائكم لي كان عامل كبير جدا فى تحسن حالتي وشفائى بإذن الله”.

أحدث أغاني محمد عبده

وكانت أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده ، هي أغنية كثير اشتقت، التي تم طرحها في 30 يناير 2024، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، ألحان : ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبدالعزيز.

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