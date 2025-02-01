بركات: مصر جاهزة لاستضافة كأس العالم للقوة البدنية بالهرم غداً

تنطلق غداً الأحد الموافق 2 فبراير بطولة كأس العالم للقوة البدنية في نسختها الثالثة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير 2025 بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة الهرم.

وأكد اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة أن هذه النسخة من بطولة كأس العالم للقوة البدنية ستشهد مشاركة تاريخية، حيث أكدت 23 دولة حتى الآن مشاركتها في البطولة بزيادة كبيرة عن نسخة العام الماضي بشرم الشيخ والتي شارك فيها 14 دولة.

وأضاف بركات أن عدد المشاركين وصل إلى 630 لاعبًا ولاعبة وذلك بسبب النجاح الكبير الذي حققته مصر في تنظيم النسختين السابقتين من كأس العالم بالغردقة عام 2024 وفي شرم الشيخ عام 2023.

واستطرد بركات: تشهد هذه البطولة مشاركة خمس دول كبرى لأول مرة وهي انجلترا وفرنسا وتركيا وكازاخستان واستراليا، مما سيزيد من قوة وصعوبة المنافسة خاصة مع تواجد قوى عظمى في رياضة القوة البدنية مثل انجلترا وكازاخستان.

وأوضح بركات أن البطولة ستشهد تواجد عربي قوي بمشاركة السعودية وسوريا والجزائر والمغرب والعراق واليمن ولبنان بالإضافة إلى فلسطين التي ستشارك بلاعبين.

واختتم بركات تصريحاته بتوجيه الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على استمراره في دعم الاتحاد والبطولة من أجل أن تخرج بطولة عالمية تليق باسم مصر.