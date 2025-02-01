أستاذ علاقات دولية: مصر تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تواصل دعمها الثابت والدائم للقضية الفلسطينية، وأنها لن تتراجع عن حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم الحرة والمستقلة.

مصر تلتزم بالسلام كخيار استراتيجي في سياستها الخارجية

وخلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أوضح فارس أن مصر تحرص على تقديم السلام كخيار استراتيجي رئيسي في سياستها الخارجية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة منذ اللحظة الأولى لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح مسارات تفاوضية لوقف إطلاق النار.

فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين: دعم جديد من مصر للقضية

وأشار فارس إلى أن مصر تقدم دعمًا جديدًا للقضية الفلسطينية عبر فتح معبر رفح مرة أخرى لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، مما يعكس موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته.

مصر تسعى لخفض التصعيد وإيجاد حل شامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني

وتابع أن الدولة المصرية، عبر جميع مؤسساتها، تسعى جاهدة لخفض التصعيد في المنطقة والعمل على تحقيق رؤية استراتيجية شاملة تؤدي إلى إنهاء العنف الإسرائيلي، ضمن ثوابت السياسة الخارجية المصرية.

مصر ترفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور حامد فارس على أن الموقف المصري ثابت وواضح، رافضًا التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مما يعكس التزام مصر العميق تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.