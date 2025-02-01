ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث

انطلقت يوم السبت منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2024/25، حيث شهد عدة مباريات.

وحقق ليفربول فوزًا على خصمه بورنموث، على ملعب "فيتاليتي" بهدفين دون رد، بفضل النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفي الريدز.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول، 56 نقطة.

2- آرسنال، 47 نقطة.

3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 41 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.

6- تشيلسي، 40 نقطة.

7- بورنموث، 40 نقطة.

8- أستون فيلا، 37 نقطة.

9- فولهام، 36 نقطة.

10- برايتون، 34 نقطة.

11- برينتفورد، 31 نقطة.

12- مانشستر يونايتد، 29 نقطة.

13- كريستال بالاس، 27 نقطة.

14- وست هام، 27 نقطة.

15- إيفرتون، 26 نقطة.

16- توتنهام، 24 نقطة.

17- ليستر سيتي، 17 نقطة.

18- ولفرهامبتون، 16 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.