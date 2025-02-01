ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على بورنموث

انطلقت يوم السبت منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2024/25، حيث شهد عدة مباريات.
وحقق ليفربول فوزًا على خصمه بورنموث، على ملعب "فيتاليتي" بهدفين دون رد، بفضل النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفي الريدز.
ترتيب الدوري الإنجليزي
1- ليفربول، 56 نقطة.
2- آرسنال، 47 نقطة.
3- نوتينجهام فورست، 47 نقطة.
4- مانشستر سيتي، 41 نقطة.
5- نيوكاسل يونايتد، 41 نقطة.
6- تشيلسي، 40 نقطة.
7- بورنموث، 40 نقطة.
8- أستون فيلا، 37 نقطة.
9- فولهام، 36 نقطة.
10- برايتون، 34 نقطة.
11- برينتفورد، 31 نقطة.
12- مانشستر يونايتد، 29 نقطة.
13- كريستال بالاس، 27 نقطة.
14- وست هام، 27 نقطة.
15- إيفرتون، 26 نقطة.
16- توتنهام، 24 نقطة.
17- ليستر سيتي، 17 نقطة.
18- ولفرهامبتون، 16 نقطة.
19- إيبسويتش تاون، 16 نقطة.
20- ساوثهامبتون، 9 نقاط.