أوبو رينو 13F.. هاتف جديد بمواصفات قوية وسعر منافس في السعودية والإمارات

أعلنت شركة أوبو الصينية عن هاتفها الذكي الجديد "أوبو رينو 13F"، الذي يأتي بمواصفات مميزة في الفئة المتوسطة.

مواصفات شاشة أوبو رينو 13F

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتصل درجة سطوعها إلى 2100 شمعة، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

معالج أوبو رينو 13F

يعمل "أوبو رينو 13F" بمعالج ميدياتك Helio G100 ثماني النواة، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، وخيارات تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، مع إمكانية توسيع التخزين عبر بطاقة microSD.

الكاميرات أوبو رينو 13F

فيما يتعلق بالكاميرات، يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية: الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ودعم التثبيت البصري (OIS)، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

بطارية أوبو رينو 13F

يحتوي الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5800 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد وشحنًا سريعًا عند الحاجة.

مميزات أخرى

من الميزات البارزة الأخرى، دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68 وIP69، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وسماعات ستيريو لتجربة صوتية محسّنة.

سعر أوبو رينو 13F بالسعودية والإمارات

بالنسبة للأسعار، يتوفر "أوبو رينو 13F" بسعر عالمي يبلغ حوالي 355 دولارًا أمريكيًا. في المملكة العربية السعودية، يُتوقع أن يكون السعر حوالي 1330 ريال سعودي، وفي الإمارات العربية المتحدة حوالي 1300 درهم إماراتي، يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف حسب المتجر والعروض المتاحة.

يُعد "أوبو رينو 13F" خيارًا جيدًا لمن يبحثون عن هاتف ذكي يجمع بين الأداء الجيد والمواصفات المتقدمة بسعر مناسب.