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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3

تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3
تعرف على سعر ومواصفات Oppo A3
قسم التكنولوجيا
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توفر علامة أوبو الصينية خيارات كثيرة في الفئة المتوسطة، ومنها هاتف Oppo A3 الذي كشفت عنه في أغسطس الماضي، والذي يوفر قيمة قابل سعر.

 

مواصفات Oppo A3

يأتي هاتف Oppo A3 بشاشة من نوع IPS LCD، قياس 6.67 بوصة، بدقة 720×1604 بكسل، وبكثافة بكسلات: 264 بكسل لكل بوصة، مع معدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة، ومعدل تحديث 120 هيرتز في الثانية، مع طبق حماية من نوع Panda glass.

جاء هاتف Oppo A3 بأبعاد 165.7×76×7.7 مم، ويزن 187 جرامًا، ومقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة.

يعمل هاتف Oppo A3 بمعالج من نوع ميدياتك Dimensity 6300 ثماني النواة، بمعمارية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، من نوع eMMC 5.1، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، مع واجهة تشغيل ColorOS 14 الخاصة بـ أوبو بنظام تشغيل أندرويد 14.

ولمحبي التصوير يحمل هاتف Oppo A3 كاميرا خلفية ثنائية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.8، مع مثبت بصري، والواسعة بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.8، وتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 حتى سرعة 60 فريم في الثانية.

بينما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2، وتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 حتى سرعة 30 فريم في الثانية.

يحمل هاتف Oppo A3 بطارية عملاقة سعة 5100 مللي أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع بقوة 45 وات، عبر منفذ USB Type-C.

يقدم هاتف Oppo A3 مستشعر بصمة الإصبع في جانب الهاتف مع زر التشغيل، ويمكنك الحصول على الهاتف في لونين وهي الأحمر والأزرق.

سعر Oppo A3 في مصر

يبدأ سعر هاتف Oppo A3 حوالي 8700 جنيهاً لنسخة 128 جيجابايت ورام 6 جيجابايت.

OPPO أوبو مواصفات Oppo A3 سعر Oppo A3 في مصر أوبو اي 3

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