نشرة الحوادث| الحكم في قضية محمد سامي والمتهم بالنصب على أفشة وإعدام إرهابيين

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد العديد من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على رأسها حجز الحكم في قضية المخرج محمد سامي ومحاكمة المتهم بالنصب على مجدي أفشة وإعدام إرهابيين.. وفي هذا التقرير نستعرضها أهمها..

المخرج محمد سامي

قررت محكمة جنح الشيخ زايد برئاسة المستشار محمد عبد السلام حجز الحكم على المخرج محمد سامي في اتهامه بضرب مدير مركز صيانة سيارات وأيضا محاكمة الأخير في سب المخرج محمد سامي واتلاف سيارته، لجلسة 15 فبراير الجاري.

النصب على أفشة

قررت محكمة جنح القاهرة تأجيل قضية رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة لجلسة 15 فبراير الجارى، لإحضار اصل الشيك مع إخلاء سبيل رجل الأعمال.

إعدام إرهابيين

قضت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، بالإعدام شنقا لمتهمين، والمؤبد لـ 4 آخرين، بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية الحدائق الإرهابية".

نهاية موظف دار الأوبرا

البداية كانت بتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة كتبها موظف بدار الأوبرا لظالمه قبل أن يُنهي حياته بسبب فصله من عمله، وتبين أن الموظف يدعى “هـ. ع”، تخلص من حياته بإلقاء نفسه في النيل بسبب فصله من عمله بمنطقة إمبابة، وكتب رسالة مؤثرة لظالمه كتب فيها كلمات تعبر عن معاناته التي عاشها طوال حياته.

وكتب في ورقة تركها قبل وفاته بعنوان “رسالة من مظلوم إلى ظالمه”: “ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".