تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025 بعد موجة ارتفاع تاريخية.. عيار 21 وصل كام؟

تراجع سعر الذهب في مصر بعد موجات ارتفاعات كبيرة الأيام الماضية فهو محل اهتمام الكثير يوميا، إذ هبط في سوق الصاغة بعد هبوط سعر الدولار مجددا في البنوك إلى مستويات جديدة، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع في محلات الصاغة خلال التعاملات، وفقًا لآخر تحديث في سوق الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025

ينشر “صدى البلد” آخر التطورات في سعر الذهب اليوم فى مصر، وذلك في ظل تغيرات مستمرة فى سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تراجع مقارنة بسعر الذهب في السوق أمس، وقد سجل عيار 18 3330 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

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أسعار الذهب الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب تغييرات ملحوظة، أبرزها تراجع سعر عيار 21 الذي يلقى إقبالًا كبيرًا في السوق المصرية والذي سجل نحو 3885 جنيها للبيع بحسب أخر تحديث بعد 3930 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم 2-2-2025

تراجعت أسعار الذهب محليًا مع استمرار التأثيرات العالمية على سوق المعدن الأصفر، مما انعكس على الأسعار بشكل مباشر، حيث سجل سعر الأوقية 2,801.00 دولار مقارنة بأعلى سعر 2,817 دولارا قبل ساعات .

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 تراجعا ليصل إلى 3343 جنيها للشراء في محلات الصاغة، ويعد عيار 18 خيارًا مفضلًا للكثيرين عند شراء الخواتم والسلاسل الذهبية.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 24 هبوطا إلى 31200 بعد 31440 جنيها بدون مصنعية، وقد يصل سعر الجنيه الذهب بالمصنعية إلى حوالي 33 ألف جنيه، أما سعر البيع فقد بلغ 31080 جنيها، مما يجذب اهتمام المستثمرين والراغبين في بيع مدخراتهم.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

يعتبر عيار 21 الأكثر شعبية في السوق المصرية نظرًا لجاذبيته ولمعانه، وسجل سعر الجرام زيادة ليصل إلى 3900 جنيه للشراء و 3885 جنيها للبيع، ويتم إضافة مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا لكل جرام عند الشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 24

يُفضل البعض شراء الذهب عيار 24 بسبب نقائه العالي الذي يصل إلى 99.99%، حيث تراجع سعر الجرام إلى 4457 جنيها في محلات الصاغة بدون مصنعية، مع إمكانية وصوله إلى 4600 جنيه عند إضافة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة تحركا ، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24: 4457 جنيهًا للشراء، و 4440 جنيهًا للبيع.

عيار 21: 3900 جنيهًا للشراء، و 3885 جنيهًا للبيع.

عيار 18: 3343 جنيهًا للشراء، و 3330 جنيهًا للبيع.

عيار 14: 2600 جنيهًا للشراء، و 2590 جنيهًا للبيع.

ما الفرق بين الذهب عيار 21 و24؟

يحتوي الذهب عيار 24 على نسبة نقاء تصل إلى 99.99%، ما يجعله الأعلى جودة، بينما يحتوي عيار 21 على 87.5% من الذهب مع مزيج من معادن أخرى، كلما انخفض العيار، زادت نسبة المعادن المضافة.

سعر الذهب عالميًا

سجل سعر الذهب عالميًا، استقرارا حيث سجلت الأوقية 2,801.00 دولار، مقارنةً بأعلى سعر بلغته يناير 2025 عند 2,817 دولارا.