إيهاب الخطيب: الأهلي يقترب من حسم صفقتين جديدتين في الميركاتو الشتوي

يواصل النادي الأهلي تحركاته في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، حيث أصبح على أعتاب إتمام صفقتين جديدتين، إحداهما للاعب أجنبي والأخرى للاعب محلي؛ وذلك لإنهاء فترة التعاقدات الشتوية بشكل قوي، وفقًا لما كشفه الناقد الرياضي إيهاب الخطيب.

تفاصيل الصفقة الأجنبية.. ديريك كوتيسا الخيار الأول

أكد الخطيب أن الأهلي أنهى كافة الاتفاقات مع ديريك كوتيسا، الجناح السويسري لـ نادي سيرفيت، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب بشأن الشروط الشخصية والتفاصيل المالية، إلا أن العقبة الوحيدة التي تعطل الصفقة حاليًا تتمثل في موقف النادي السويسري من بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار إلى أن كوتيسا يعد الهدف الأساسي للأهلي، ولكن في حال لم ينجح مسؤولو القلعة الحمراء في إقناع سيرفيت بتركه في يناير، فإن هناك لاعبًا أجنبيًا آخر على رادار الأهلي ليكون البديل المحتمل لإتمام الصفقة.

الصفقة المحلية.. الأهلي ينهي كافة الإجراءات

بجانب التحركات لضم لاعب أجنبي، أوضح الخطيب أن الأهلي أنهى التعاقد مع لاعب محلي، بعد التوصل إلى اتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية. إلا أن الإعلامي لم يكشف عن اسم اللاعب، لكنه أكد أن النادي بصدد الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

صفقات شتوية أبرمها الأهلي حتى الآن

نجح الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين لتعزيز خياراته الفنية، حيث تعاقد مع:

نيجك جراديشار – لاعب وسط سلوفيني انضم من الدوري المجري، ويعد من الصفقات التي تعزز خط الوسط بقدراته الدفاعية والهجومية. أشرف بن شرقي – الجناح المغربي الشهير انضم في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الريان القطري، ليكون إضافة قوية للهجوم. أحمد رضا – لاعب وسط مميز تم التعاقد معه قادمًا من نادي بتروجت، وذلك في إطار سياسة النادي لدعم المواهب الصاعدة. مصطفى العش – مدافع انضم من نادي زد على سبيل الإعارة، ليكون خيارًا إضافيًا لدعم خط الدفاع.

موعد الإعلان الرسمي عن الصفقات الجديدة

من المتوقع أن يُعلن الأهلي عن الصفقتين الجديدتين خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة المحلية، بينما يظل موقف اللاعب الأجنبي مرتبطًا بموافقة ناديه الحالي على رحيله.

يذكر أن الأهلي يسعى لتعزيز صفوفه بقوة قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم، سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا، حيث يأمل الفريق في المنافسة بقوة على جميع البطولات التي يشارك بها.