أمير هشام: سيرفيت السويسري يرفض رحيل «كوتيسا» للأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي سيرفيت السويسري رفض رحيل ديريك كوتيسا إلى النادي الأهلي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "سبق وأكدنا أن كوتيسا ابتعد عن الانضمام للنادي الأهلي، والكلام عن رفض اللاعب نفسه غير صحيح، والأهلي لن يتفاوض مع أي نادٍ بدون موافقة اللاعب والتوصل لاتفاق معه".

وزاد: "كوتيسا تفاوض مع الأهلي وطلب بعض الأمور المالية، وتمت الموافقة عليها، والأزمة عند سيرفيت السويسري، ولم يتلق النادي موافقة رسمية بالتخلي عن اللاعب في الميركاتو الشتوي، وبناء عليه فإنه من المستبعد ضم اللاعب حاليًا بنسبة تصل لـ99.9%".

وأكمل: "الكلام داخل النادي الأهلي، عن صرف النظر عن ضم كوتيسا، وأصبح الاتجاه حاليًا نحو ضم جناح يجيد اللعب بقدمه اليسرى، ومارسيل كولر يميل لذلك بعد رحيل بيرسي تاو".