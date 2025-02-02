أحلام تؤجّل طرح الجزء الثاني من ألبوم «العناق الأخير»

في خطوة غير متوقعة، أعلنت الفنانة أحلام الشامسي عن تأجيل الجزء الثاني من ألبومها الجديد “العناق الأخير”، والذي كان من المقرّر طرحه قريبًا.

وكشفت “أحلام” عن القرار عبر حسابها الرسمي على X، حيث كتبت:

“مساء الخير عليكم جميعاً قررت أأجل الألبوم إلى بعد أيام عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير مقدماً.”

موسم الرياض

وفي سياق آخر، تستعد أحلام لإحياء واحدة من أروع ليالي موسم الرياض 2025، حيث تشارك الفنانة أميمة طالب في حفل زفاف جماعي يضم 300 عروس في أجواء استثنائية.

وقد أعلنت الصفحة الرسمية لموسم الرياض عبر إنستغرام عن تفاصيل الحفل المنتظر، مؤكدة إقامته يوم الأحد 9 فبراير 2025، ومن المتوقع أن يكون هذا الحفل واحدًا من أبرز فعاليات الموسم، حيث سيجمع الثنائي على خشبة المسرح لتقديم ليلة موسيقية لا تُنسى.

نجاح الجزء الأول من ألبوم “العناق الأخير”

ورغم تأجيل الجزء الثاني، فإن الجزء الأول من الألبوم الذي طرحته مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، لا يزال يحقق نجاحًا واسعًا.

ويضم الألبوم عددًا من الأغاني التي تعكس جماليات الفن العربي الأصيل، وقد حظيت أغنيتا “العناق الأخير” و**“وحشتوني”** بإعجاب كبير من الجمهور، بفضل كلماتهما المعبرة وألحانهما الراقية التي تجسد مشاعر الحب والاشتياق بأسلوب شاعري.