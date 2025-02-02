أمير هشام: الأهلي تفاوض بالفعل لضم نجم مونبيليه الفرنسي .. ولكن

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الجناح الأردني موسى التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي تم فتح باب المفاوضات معه من جانب النادي الأهلي في شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا أنه حدث تفاوض بالفعل بين الناديين، في ظل حاجة الفريق لضم اللاعب الذي يجيد اللعب بالقدم اليسرى.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "نادي مونبيليه هو من طلب 6 ملايين يورو نظير التخلي عن التعمري، بينما الأهلي عرضه لم يتخطى الـ3 ملايين يورو، ولذلك كان هناك فارق شاسع بين المطلوب من النادي الفرنسي والمعروض من جانب مسئولي القلعة الحمراء".

وأضاف: "هل الأهلي ممكن يعود للتفاوض مجددًا لضم التعمري؟، الأمر سيحسم بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل بعد الاجتماع بين محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد رمضان المدير الرياضي".

وأكمل: "مختار مختار رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عندما كشف عن أن هناك لاعبا ناديه طلب مبالغ كبيرة كان هو موسى التعمري".

وأتم: "بالطبع، هناك بدائل آخرى ضمن الترشيحات على طاولة النادي الأهلي".