بعد ظهوره مع الحمام على بوستر «الغاوي».. قصة حب أحمد مكي للطيور؟

يخوض النجم أحمد مكي تجربة جديدة تمامًا في مسلسل “الغاوي”، حيث يبتعد عن الكوميديا للمرة الأولى بعد سنوات من النجاح بشخصية “الكبير أوي”.

أثار البوستر الرسمي لمسلسل “الغاوي” اهتمام الجمهور، حيث ظهر أحمد مكي وسط مجموعة من الحمام، وهو ما يعكس حبه الشديد للطيور منذ طفولته.

وكشف مكي في لقاءات سابقة أنه كان يجري عمليات جراحية للطيور المصابة، وتعلم ذلك من خلال قراءة الكتب المتخصصة وحضور محاضرات قسم التشريح في كلية الطب لمدة سنتين لدراسة تشريح الطيور والمواد الفعالة في الأدوية.

“الغاوي”

ويجسد الفنان أحمد مكي خلال أحداث مسلسل «الغاوي» شخصية رجل من منطقة شعبية يدعى «شمس» ويتعرض لظلم شديد ويتحول إلى بطل شعبي، ومع مرور الوقت يصبح قدوة، وذلك في إطار اجتماعي شعبي، وتجمعه الأحداث مع الفنانة عائشة بن أحمد وتجمعهما قصة حب، ومسلسل الغاوي يبتعد به أحمد مكي عن الكوميديا التي يقدمها منذ عدة سنوات من خلال مسلسل الكبير أوي.

المسلسل يتكون من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.

“الكبير أوي”

بعد 8 مواسم من النجاح الساحق لشخصية “الكبير أوي”، قرر مكي ترك المنطقة الآمنة والابتعاد عن الكوميديا تمامًا، ليخوض تجربة الدراما الشعبية لأول مرة في مشواره الفني.

ويشارك في بطولة “الغاوي” مجموعة من النجوم، منهم:

• عائشة بن أحمد

• عمرو عبد الجليل

• أحمد بدير

• أحمد كمال

• محمد لطفي

• ولاء الشريف

• كرم جابر

• هاجر عفيفي

• أبيوسف

• تامر شلتوت

• وضيف الشرف كزبرية

يُعرض “الغاوي” خلال شهر رمضان 2025، ومن المتوقع أن يكون من أبرز الأعمال الدرامية في الموسم الرمضاني المقبل.