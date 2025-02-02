«نجمة مجتهدة جميلة».. تامر حسني يُهنئ هنا الزاهد على نجاح «إقامة جبرية»

هنّأ النجم تامر حسني النجمة هنا الزاهد على نجاح مسلسلها الجديد “إقامة جبرية” الذي يُعرض حاليًا عبر منصة Watch It، حيث نشر تامر صورة من مشهد للمسلسل عبر خاصية Stories على حسابه في Instagram، وكتب تعليقًا يثني فيه على أداء هنا الزاهد قائلاً: “يا هنا إنتي تفوقتي على نفسك لعشر سنين قدام، أحسنتي يا هنا، دا المتوقع منك من نجمة مجتهدة جميلة زيك”.

مسلسل “إقامة جبرية” يضم مجموعة من النجوم البارزين في الوسط الفني، من بينهم صابرين، هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمود البزاوي، ولطيفة التركي. والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج، ويتميز بطابع درامي يجذب الجمهور ويثير اهتمام المتابعين.

طبيب نفسي

وكانت قد كشفت الفنانة هنا الزاهد عن استعانتها بطبيب نفسي خلال تحضيرها لدورها في مسلسل “إقامة جبرية”، وذلك لفهم أبعاد الشخصية التي تقدمها بشكل أعمق.

وخلال استضافتها في برنامج “معكم منى الشاذلي” عبر شاشة ON، أوضحت هنا قائلة:

“اشتغلت قوي على الدور، ورحت لدكتور نفساني عشان أفهم هي ليه بتتصرف كده. قعدت معاه أكتر من مرة وحكيت له قصة المسلسل كلها.”

وأكدت أن تحضيرها للشخصية لم يتوقف عند ذلك، بل تابعت العديد من المواد التي ساعدتها في تقديم الدور بتفاصيل أكثر دقة، خاصة مع تطور الأحداث.

ريستارت

ومن جهة أخرى، ينتظر كل من هنا الزاهد وتامر حسني عرض أحدث أفلامهما “ريستارت”، الذي يُنتظر أن يُعرض قريبًا. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، ومحمد ثروت، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الذين يساهمون في إضافة البُعد الدرامي المميز للفيلم.