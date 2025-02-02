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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

22 فبراير .. انطلاق «أسبوع هيباتيا للفن» لدعم المبدعات في الإسكندرية

أسبوع هيباتيا للفن
أسبوع هيباتيا للفن
أ ش أ
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تنطلق في 22 فبراير فعاليات "أسبوع هيباتيا للفن"، الحدث الأبرز لدعم الفنانات والمبدعات في مختلف مجالات الفنون، وذلك برعاية مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالإسكندرية وعدد من المؤسسات الثقافية الدولية، منها القنصلية الإيطالية، المجلس الثقافي البريطاني، البيت الروسي، والمؤسسة الثقافية اليونانية، إلى جانب نادي روتاري الإسكندرية، ونادي إينرويل الإسكندرية.
وتستمر الفعاليات حتى 27 فبراير، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة، حيث تُقام أنشطة متنوعة يوميًا في مراكز ثقافية مختلفة، وتشمل: ملتقى حديث هيباتيا للمرأة، معرضا للفن التشكيلي، عروض أفلام قصيرة، عرضا للأزياء والحلي، ماستر كلاس لفن الكوميكس، وورشة عمل لتصميم الألعاب الإلكترونية.
ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على إبداعات المرأة في الفنون المختلفة، وتعزيز دورها في المشهد الثقافي المصري والدولي. وتُفتح أبواب جميع الفعاليات مجانًا أمام الجمهور، مع نشر تفاصيل مواعيد وأماكن العروض قريبًا.
يمثل "أسبوع هيباتيا للفن" فرصة مميزة للتفاعل مع مختلف أشكال الفنون المعاصرة، ويعكس مكانة الإسكندرية كمنارة ثقافية تجمع بين التراث والإبداع الحديث.

صندوق التنمية الثقافية أسبوع هيباتيا للفن دعم المبدعات في الإسكندرية

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