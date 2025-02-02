قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكواد فري فاير 2025 مجانا قبل انتهاء صلاحيتها
وزير الخارجية: هناك رؤية واضحة لإعاد إعمار غزة دون خروج أي مواطن من أرضه
وزير الخارجية الجيبوتي: الصحة والتعليم ركيزتان أساسيتان في التعاون مع مصر
وزير الخارجية: نسعى لتعزيز الاستثمارات في جيبوتي وربط الموانئ المصرية
مدبولي: توجيه رئاسي بتوسيع دائرة الحوار الوطني ليشمل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية
التموين تعلن موعد الأوكازيون الشتوي لعام 2025
هل سيحصل الموظفون على إجازات في رمضان؟.. وموعد عيد الفطر 2025
خبير: زيادة المعروض من الذهب تدفع الشركات لتصنيع السبائك والتصدير
التشكيل المتوقع لقمة آرسنال ومانشستر سيتي.. موقف عمر مرموش
إعلامي يكشف مفاجأة بملف تعاقدات الزمالك مع لاعبين أجانب
زيلينسكي: استبعاد كييف من المحادثات بين واشنطن وموسكو سيكون له تداعيات خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر قرارين لإزالة تعديات ومخالفات بالسادات وأكتوبر الجديدة

إزالة التعديات والبناء المخالف
إزالة التعديات والبناء المخالف
آية الجارحي
×

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدينتي السادات وأكتوبر الجديدة، بجانب مواصلة الحملات بمدن أخرى،  وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.

ونص القرار الأول، على أن تزال بالطريق الإداري التعديات ومخالفات البناء المقامة بجوار الميناء الجاف على مساحات مقدرة بـ ۱۰۰۰م2، بجوار الميناء الجاف جنوب طريق الواحات بمدينة أكتوبر الجديدة، متمثلة في زراعات غير منتظمة وإشغالات ومخالفات بناء، بدون سند قانوني وبدون ترخيص.

ونص القرار الثاني على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض بالمنطقة السكنية التاسعة والعشرين بمدينة السادات والمتمثلة في بناء دور ثالث علوي بالمخالفة للترخيص الصادر للقطعة.

وتضمنت القرارات أن يتولى جهازا تنمية مدينتي السادات وأكتوبر الجديدة،  بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.

 وفي الإطار نفسه، أوضح المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة بالتنسيق مع شرطة التعمير برئاسة العميد مايكل منير مقار، والعقيد محمد العراقى، نائب رئيس القسم، لتنفيذً قرار إزالة فورية للدور المخالف بالقطعة رقم 58 المجاورة الثالثة بالحي الثالث، بعد التأكد من مخالفة المبنى لاشتراطات البناء وعدم حصوله على التراخيص اللازمة.

التصدي للبناء العشوائي والتعديات

وأكد المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن الحملة تأتي في إطار التصدي للبناء العشوائي والتعديات، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لضبط أي مخالفات جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه بالتعاون مع شرطة ومباحث التعمير، نفذت الإدارات المختصة حملة موسعة لإزالة التعديات وفرض الانضباط بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 23 قرار غلق وتشميع وإزالة مخالفات بالحي الأول ومنطقة الأردنية، شملت المولات التجارية المخالفة التي تعيق حركة الممرات والمرافق العامة، بالإضافة إلى رفع وإزالة جميع الإشغالات أمام القطع السكنية المخالفة، كما تم ضبط مركبة "تروسيكل" وعربة حديدية إلى جانب رفع الإشغالات من الطرق والمحاور والميادين الرئيسية للحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة.

وفي الإطار نفسه، نفذ جهاز مدينة السادات، برئاسة المهندس ياسر عبدالحليم حسن،  رئيس الجهاز، حملة مكبرة لإزالة المباني العشوائية والتعديات بحي الروضة والريحان، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 13 مبنى عشوائيا وتعديات بحي الروضة والريحان بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارية المعنية. 

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة، مواصلة استمرار جهود التصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، وعدم التهاون في التصدي للمخالفات، بجانب اتخاذ  جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الدولة والمواطنين.

وزير الإسكان المخالفات مدينة السادات البناء العشوائي مدينة أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس |تداول قوائم الدرجات عبر فيس بوك

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 القاهرة برقم الجلوس.. ترقبوها هنا

محافظ القاهرة

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

النائب محمد عطية الفيومي

رئيس إسكان النواب يعلق على طرد ورثة مستأجر في الإيجار القديم

تراجع سعر الذهب اليوم بعد موجة ارتفاعات متتالية.. عيار 21 وصل كام؟

تراجع سعر الذهب اليوم الأحد 2-2-2025.. عيار 21 وصل كام؟

رسميًا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

98 قرشًا.. مفاجأة في سعر الدولار بكافة البنوك اليوم الأحد 2-2-2025

الأهلي

الأهلي يتلقى عرضًا مغريًا لرعاية الفريق في كأس العالم للأندية | تفاصيل

فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025

فلوسك مش هتضيع.. طريقة استرداد الأموال المحوّلة بالخطأ على إنستاباي 2025

ترشيحاتنا

ضغط الدم

رقم 2 غير متوقع.. أعشاب تساعد على خفض ضغط الدم

البصل الأخضر

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر؟

فيروسات الشتاء

كيف تحمى نفسك من فيروسات الشتاء

بالصور

هتنسف الدهون .. مشروبات خارقة لخفض نسبة الكوليسترول بالجسم

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

مياه الشرب بالشرقية تنظم ندوة توعوية لكبار الأئمة والخطباء والوعاظ عن أهمية ترشيد الاستهلاك

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بالصور.. اللبنانيون يجابهون الاحتلال للعودة لقراهم.. وإسرائيل تخطف صياداً

بدء توافد اللبنانيين للعودة إلى قراهم بالجنوب
بدء توافد اللبنانيين للعودة إلى قراهم بالجنوب
بدء توافد اللبنانيين للعودة إلى قراهم بالجنوب

مفيدة ولذيذة.. 3 وصفات للباذنجان

الباذنجان
الباذنجان
الباذنجان

فيديو

محمد سامي وعفاف شعيب

بحترمها علشان هي ست كبيرة.. خناقة محمد سامي وعفاف شعيب تصل للمحكمة

الزمالك

قد يرحل آخرون مع زيزو.. أسامة نبيه: الزمالك يحتاج لـ 15 لاعبا جديدا

بركان يهدد العالم في 2025

بركان تحت المحيط يهدد العالم في 2025.... هل نحن في خــطر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولا شبر من أرض مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : قبلة الحياة ورصاصة الرحمة

د.صابر حارص

صابر حارص يكتب: كسر إرادة الاحتلال

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

المزيد