بتكلفة 16 مليون جنيه.. متابعة أعمال رصف طريق علي ماهر بالبحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها لضمان الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة.

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة العمل على تنفيذ مشروعات البنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة، خاصة في مجال الطرق والكباري، باعتبارها شريانًا رئيسيًا للتنمية وتسهيل حركة المواطنين.

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، بمتابعة أعمال الطبقة الاسفلتية بطريق على ماهر بمركز كفر الدوار بطول 3 كم باعتماد قدره 16 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025

وشددت محافظ البحيرة أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات مع مراعاة تطبيق معايير الجودة الفنية والهندسية في أعمال الرصف.

مؤكدة أن مشروعات تطوير الطرق تأتي ضمن أولويات المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.