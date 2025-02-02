الاحتلال يعلن بلدة طمون بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت المراسلة، أن الاحتلال أعلن بلدة طمون بالضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة.



وأوضحت أن العملية العسكرية الإسرائيلية في بلدة طمون ستستمر لمدة 10 أيام، وأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا كبيرا من الفلسطينيين في بلدة طمون.



كما لفتت إلى أن قوات الاحتلال أجبرت المواطنين في طمون على النزوح خارج البلدة.



