الجندي والخماسي الحديث الأفضل.. سيطرة مصرية على جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

سيطرت مصر على جوائز الاتحاد العربي للثقافة الرياضية المقام في قطر على هامش المؤتمر السنوي الخامس لجائزة الثقافة الرياضية العربية تحت عنوان: "صناعة البطل الأولمبي.. من الانتقاء إلى التتويج"

وشهد حفل توزيع الجوائز حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب القطري والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من كبار الشخصيات الرياضية العربية والدولية بالإضافة إلى عدد من نجوم الرياضة العربية.

ونال البطل الأولمبي أحمد الجندي جائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل إنجاز رياضي عربي (رجال)، بعد فوزه بذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024 بينما حصد الاتحاد المصري للخماسي الحديث جائزة أفضل اتحاد عربي.

وتوجت رحاب رضوان بجائزة الثقافة الرياضية العربية لأفضل إنجاز بارالمبي (سيدات) ونالت سارة عمرو حسني لاعبة السلاح جائزة الثقافة الرياضية العربية للبطل الواعد.

ومنح سيف حامد، رئيس الاتحاد الإفريقي للهوكي جائزة الثقافة الرياضية العربية التقديرية، ومنح الدكتور أشرف مرعي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الأسبق بجائزة الثقافة الرياضية العربية للعطاء.

واختار الاتحاد العربي عددا من نجوم الرياضة ليمنحهم لقب سفير الثقافة الرياضية العربية لعام 2025، وهم المصرية هداية ملاك والفارس السعودي رمزي الدهامي، والرامي الكويتي فهد الديحاني، والعداء المغربي هشام الكروج.

و تعد جائزة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية من أهم الجوائز الرياضية في الوطن العربي، وتهدف إلى ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لمن بذلوا جهودا مخلصة لخدمة الرياضة العربية، وكذلك أصحاب الإنجازات والمبادرات، وتشجيع الواعدين من الرياضيين العرب.

يذكر أن أول نسخة للجائزة أقيمت عام 2019 في دبي، والثانية والخامسة في القاهرة، والثالثة والرابعة في عمان. وتحظى الجائزة برعاية من جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.