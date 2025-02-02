ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السوري في أول زيارة خارجية إلى المملكة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان استقبل الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية.



استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، الذي وصل إلى المملكة في وقت سابق اليوم في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ تعيينه رئيسا انتقاليا للبلاد.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) ترحيب الأمير محمد بن سلمان بالشرع والوفد المرافق له في الرياض.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورة للشرع برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني في طريقهما إلى المملكة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).





سبق وزار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان دمشق الشهر الماضي، حيث التقى الشرع.

وقال الأمير فيصل إن الرياض تسعى لمساعدة السلطات السورية الجديدة في رفع العقوبات الدولية.

وأضاف أن السعودية تقف إلى جانب سوريا، مشيرًا إلى "أهمية تسريع رفع وتجميد جميع العقوبات".