حسام زكي: موقف مصر والأردن أغلق الباب أمام ملف تهجير الفلسطينيين

كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية،أن الموقفين المصري والأردني أغلقا الباب على ملف تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، الأصل في الموضوع هو الفلسطينيين الذين وثقت الكاميرات المشاهد المهيبة لعودتهم.

الفلسطيني متمسك بالبقاء

وأضاف المواطن الفلسطيني متمسك بالبقاء على أرضه وأثبت أن تدمير منزله لن تجعله يترك وطنه

ولفت إلى أن العائدين على فيض الكريم حيث إنهم لا يمتلكون شيئا ولكنهم عائدون بهذه الإرادة والقوة والعزم والصمود للمكان الذي كانوا يعيشون فيه.

وأكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن مخططات التهجير وهمية ولن يتمكنوا من تنفيذها، رغم تخوف البعض منها.