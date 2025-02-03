مفاجآت لجماهير الأهلي.. حفل عالمي في الأقصر وموعد بناء الاستاد

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن النادي الأهلي، سينضم حفل ضخم في مدينة الأقصر، خلال الشهر الجاري، بوجود النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "الأهلي رصد ميزانية كبيرة من أجل الانتقالات، استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية، ويرى مسئولو النادي، أن النادي سيعوض ذلك في حالة التأهل للدور الثاني من البطولة".



وتابع: "الأهلي يستعد لبطولة كأس العالم بقوة وهناك حفلة ضخمة للبطولة، في معبد حتشبسوت بالأقصر يوم 13 فبراير، والتي تضم ثلثي آثار العالم، وستتواجد النسخة الأصلية لبطولة كأس العالم".

وواصل: "خلال الحفل سيتم الإعلان عن موعد انشاء الاستاد الجديد والمدينة الرياضية، بعد الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بهم في الفترة الماضية".

وواصل: "الإعلان عن استاد الأهلي، يعد تغيير في الناحية الإنشائية، لأنه سيكون الاستاد الخاص بالنادي، ولا يوجد في مصر نادي يمتلك استاد سوى ناديا المقاولون العرب وغزل المحلة فقط".

وأتم: "هناك نقلة تاريخية في الأهلي، والحفل الذي سيقام في الأقصر سيكون ضخم وسيتم متابعته من كافة وسائل الإعلام العالمية".