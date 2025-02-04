طريقة عمل حواوشي البيض بأقل التكاليف

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة ومفيدة لأولادك إليكِ وصفة حواوشي البيض من الوصفات اللذيذة والسريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة. إليك الطريقة:
المكونات:
- 4 أرغفة عيش بلدي أو شامي
- 4 بيضات
- 1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
- 1 ثمرة فلفل أخضر مفرومة ناعم
- 1 ثمرة فلفل حار (اختياري)
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
- ½ ملعقة صغيرة ملح
- ½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
- ½ ملعقة صغيرة بابريكا
- ½ ملعقة صغيرة كمون
- 2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن
- جبنة مبشورة (اختياري)
طريقة التحضير:
- في وعاء، اخفق البيض مع الملح، الفلفل، الكمون، والبابريكا جيدًا.
- أضف البصل، الفلفل الأخضر، الفلفل الحار، والبقدونس إلى خليط البيض وامزجهم جيدًا.
- يمكن إضافة الجبنة المبشورة لمزيد من النكهة.
- افتح أرغفة العيش من أحد الجوانب دون فصلها تمامًا، ثم وزع خليط البيض داخل كل رغيف بالتساوي.
- ادهن سطح الأرغفة بالزبدة أو السمن من الخارج.
- سخن طاسة على نار متوسطة وضع الأرغفة، واضغط عليها قليلًا حتى تتحمر من الأسفل، ثم اقلبها على الجهة الأخرى.
- استمر في التقليب حتى تحصل على لون ذهبي مقرمش من الجانبين وينضج البيض تمامًا.
- قدم الحواوشي ساخنًا مع سلطة الطحينة أو الزبادي والخيار.