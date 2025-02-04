طريقة عمل حواوشي البيض بأقل التكاليف

إذا كنتِ تودين تقديم أكلات سهلة ومفيدة لأولادك إليكِ وصفة حواوشي البيض من الوصفات اللذيذة والسريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة. إليك الطريقة:

المكونات:

4 أرغفة عيش بلدي أو شامي

4 بيضات

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

1 ثمرة فلفل أخضر مفرومة ناعم

1 ثمرة فلفل حار (اختياري)

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

½ ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

جبنة مبشورة (اختياري)

طريقة التحضير: