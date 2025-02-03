غدا.. جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة تنموية لأهالى حلايب وشلاتين وأبورماد

أعلن الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن تنظيم قافلة تنموية شاملة لمنطقة حلايب وشلاتين ، أبورماد، أبرق وجبل علبة وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجارى.

وأوضح عكاوى، أن القافلة يشارك فيها الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من عمداء ووكلاء الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب، الطب البيطري، طب الفم والأسنان، الآداب، التمريض، وفريق من الجهاز الاداري والفنيين.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن القافلة الطبية تضم عدة تخصصات في أقسام" الباطنة، الصدر، الجهاز الهضمي والكبد، الرمد، أنف وأذن وحنجرة، أطفال، نساء وتوليد، جلدية، جراحة أوعية دموية، جراحة تجميل، عظام، تخدير وعناية مركزة، طب الفم والأسنان".

وتابع عكاوى: بالإضافة إلى فريق من الصيادلة والتمريض، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية لأهالينا في حلايب وشلاتين وأبورماد بالمجان تمامًا.

واضاف الدكتور محمد سعيد عبدالله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة تتضمن كذلك تقديم المساعدات العينية ، قوافل طبية بيطرية، بالإضافة إلى ندوات توعوية تقدمها كلية التمريض.

وأشار نائب رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن القافلة تأتى فى إطار دور جامعة جامعة جنوب الوادى فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة واتساقا مع توجهات القيادة السياسية وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تصبح الجامعات حاضنة للمجتمعات المحيطة لتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة فى بناء الإنسان المصرى.