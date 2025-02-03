عشرات المصابين بمستشفيات جنين في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت مراسل فضائية “القاهرة الإخبارية”، عن تواجد عشرات المصابين في مستشفيات جنين جراء اعتداءات الاحتلال.

كشفت صحف عبرية أنه برغم ما يقوله قادة الاحتلال وعدم اعترافهم بالمحكمة الجنائية الدولية إلا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخشى الملاحقة الجنائية.



وقالت الصحف إن طائرة نتنياهو اتخذت مسارا استثنائيا للوصول لواشنطن لتجنب مجالات جوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله.



يضاف إلى ذلك ما أعلنت عنه النيابة العامة الإسرائيلية، من فتح تحقيق جنائي مع سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء، في أعقاب اتهامات وجهها لها عضو معارض في الكنيست.



