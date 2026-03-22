عمرو الدردير يسخر من مدرب الأهلي: ناقص الدوري ويكتمل المشهد

سخر الإعلامي الرياضي عمرو الدردير، من ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في مباراة الترجي.

وكتب الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "بقولك ياخويا انت طلعت من كاس مصر وطلعت من كأس الرابطه وكمان طلعت من افريقيا كملها بجميله بقي واخسر الدوري بالمره ياحبيب قلبي"

وودع النادي الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الخسارة على يد الترجي التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي البطولة.

مباراة الأهلي والترجي

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي بهدف نظيف، ليتأهل الفريق التونسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 4-2، فيما يودع الأهلي البطولة من ربع النهائي في مفاجأة كبرى.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 3 إبريل، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.