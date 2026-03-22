رئيس المصرية للمطارات يطمئن على سير العمل في مطار شرم الشيخ

نفّذ الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو التنفيذي المنتدب، اليوم الأحد، جولة ميدانية بمطار شرم الشيخ الدولي للإطمئنان على تنظيم العمليات التشغيلية وإستقبال الحركة المتزايدة للركاب خلال موسم الأعياد، بما يتماشى مع تدفق الرحلات الدولية وتنوع الجنسيات الوافدة التي تشهدها المنطقة السياحية الحيوية بجنوب سيناء.

وركز النشار خلال جولته على مواقع إنهاء الإجراءات وخدمات الدعم الأرضي وصالات السفر والوصول، مؤكدا على أهمية توحيد وتسهيل الإجراءات بما ينعكس إيجابيا على تجربة السفر للركاب، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من الرحلات التي سجلها المطار مؤخرا .

وشدد النشار على تنسيق العمل بين الإدارات المختلفة داخل المطار لضمان إنسيابية الحركة، مضيفا أن المطار يمثل أحد أهم البوابات الجوية للسياحة المصرية وأنه يسهم بصورة مباشرة في تعزيز النشاط السياحي في جنوب سيناء.

وأعرب النشار عن تقديره لجهود العاملين بالمطار، مؤكدا أن التنظيم والإلتزام بأعلى معايير الخدمة والأمان يعكسان صورة طيبة عن المكانة التنافسية لمطار شرم الشيخ كوجهة إستقبال دولية.

ويمثل مطار شرم الشيخ الدولي أحد أهم المطارات السياحية في مصر، حيث يستقبل أعدادا كبيرة من الرحلات الدولية والداخلية، مما يعزز دوره في دعم خطط الدولة لتنشيط السياحة والربط الجوي بين المقاصد العالمية وجنوب سيناء.