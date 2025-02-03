تداول 31 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 7 سفن وغادرته 4 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم استقبال السفينة (PACIFIC K) التي ترفع علم بالو ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، القادمة من أستراليا وعليها حمولة تقدر بـ58 ألفا و407 أطنان من القمح لصالح القطاع الخاص، ويأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأوضحت أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15 ألفا و59 طنًا وشملت 1990 طن يوريا، و4819 طن كلينكر و8250 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 50 ألفا و352 طنا وشملت 7451 طن ذرة، و2599 طن فول صويا، و1641 طن خشب زان، و7500 طن سكر، و11 ألفا و423 طن حديد، و5976 طن فول، و13ألف طن خردة و762 طن حمص.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 384 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 22 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 640 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح لـ33 ألفا و165 طنًا، فيما بلغ رصيده بمخازن القطاع الخاص 65 ألفا و601 طن، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5554 حركة.

وأشارت إلى مغادرة السفينة "OLYMPOS SEAWAYS" التابعة للخط الملاحي "RORO" الرابط بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ 24 حاوية مملؤة و17 عربة نقل بمقطورة "تريلا" فارغة ومملؤة بإجمالي وزن بلغ 747 طنًا من البضائع الواردة، كما قامت بتحميل 15 حاوية مملؤة و20 عربة نقل بمقطورة مملؤة ببضائع تصدير تشمل الخضروات، والفواكه، والملابس والضفائر الكهربائية بإجمالي وزن 576 طنًا متجهه إلى دول (إيطاليا - هولندا - ألمانيا - إنجلترا - سلوفيكيا - الدنمارك).