"غول الأصول".. أحمد العوضي يروج للأغنية الدعائية لمسلسله "فهد البطل"

روج النجم أحمد العوضي ، للأغنية الدعائية لمسلسله “فهد البطل” الذي يعرض في رمضان المقبل.

وكتب أحمد العوضي عبر حسابه علي فيس بوك " استنوا الأغنية الدعائية لـ فهد البطل ( غول الأصول )قريبا ، في حب إخواتي ولاد الأصول".

بوستر فهد البطل

طرح النجم أحمد العوضي بوستر مسلسل فهد البطل ، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل .

وكتب أحمد العوضي عبر صفحته على فيس بوك :" بسم الله توكلنا علي المولي

البوستر الرسمي لـ فهد البطل ،مسلسل يليق بكل اخواتي ان شاء الله".

برومو فهد البطل



كشفت منصة WATCH IT عن البروموهات التشويقية الخاصة بعدد من أبطال مسلسل “فهد البطل”، المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، والذي يعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة.

برومو الفنان أحمد عبد العزيز

ظهر الفنان أحمد عبد العزيز في البرومو مرتديًا الجلباب الصعيدي، وهو يعلن سيطرته على ورث شقيقه بعد وفاته. وجاءت عبارته التي أثارت الترقب: “هاخد الأرض والعمودية والفلوس حتى ولدك ارتاح يا ولد أبوي”.

وقدمت ميرنا نور الدين شخصية “كناريا”، وظهرت في حالة انهيار تذهب إلى فهد أثناء توقيعه على قسيمة زواجه، قائلة له بتأثر: “ابصم ابصم يا فهد”.

تضمن البرومو الخاص بـ عصام السقا مشاهد مؤثرة وهو يقدم شخصية صديق فهد المقرب، ظهر وهو يبكي داخل السجن قائلاً: “أنا كل قصتي مع فهد تخلص في كلمتين صاحبي وأخويا”.

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

ويواصل الفنان أحمد العوضي تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل فهد البطل للموسم الرمضاني المقبل 2025، الذي تدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي.

ويراهن «العوضي» من خلال هذا العمل، على نجاحه الذي حققه في مسلسل “حق عرب” الموسم الرمضاني الماضي، بشخصية عرب السويركي.

وشارك أحمد العوضي فى الموسم الرمضاني الماضي 2024 بمسلسل “حق عرب” وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، ورياض الخولي، ووفاء عامر، وسلوى عثمان، ووليد فواز، ودنيا المصري، وكارولين عزمي، وأحمد صيام، ووفاء مكي، وأحمد عبد الله محمود، وميدو ماهر، والطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.