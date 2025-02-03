قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحد علماء الأوقاف: إزالة الغل والحقد والحسد من القلب يدخل الجنة
عضو بـ«العالمي للفتوى»: الشرع حدد آداب الاستئذان لحماية نفسية الأطفال
غادة عبد الحميد: مصر تستهدف الفوز بكأس العالم للقوة البدنية في الهرم
نسف أحياء سكنية.. الاحتلال يواصل عدوانه على جنين وطولكرم لليوم الـ14
رمضان 2025.. طرح بوستر وليد فواز من مسلسل "شهادة معاملة أطفال"
شاهد.. البوستر الرسمي لمسلسل "الكابتن" والبوسترات المنفردة لأبطاله
متهمون بقضية كتائب حلوان.. رفع اسم 129 شخصا من قوائم الإرهاب
فساتين شفافة وريش وقبعة على شكل قلعة: إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
متحدث الإسكان يكشف تفاصيل مشروع مدينة العبور
"غول الأصول".. أحمد العوضي يروج للأغنية الدعائية لمسلسله "فهد البطل"
الأونروا: الأوضاع الصحية في قطاع غزة متدهورة
نصائح مهمة من جهاز تنظيم الاتصالات للمواطنين قبل شراء المحمول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عضو بـ«العالمي للفتوى»: الشرع حدد آداب الاستئذان لحماية نفسية الأطفال

الاستئذان
الاستئذان
محمد شحتة

أكدت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الشرع الحنيف قد وضع قواعد واضحة تحكم استئذان الأطفال في وقت وجود الأبوين معًا، مراعاة لخصوصيات الحياة الزوجية وحماية لنفسيات الأطفال من رؤية العلاقة بين الزوجين، فتتأثر نفسيتهم.

وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين: "الشرع حدد منذ وقت مبكر في القرآن الكريم والحديث الشريف، الأوقات التي يجب أن يستأذن فيها الأطفال قبل الدخول على الأبوين، خصوصًا في مراحل الطفولة المبكرة حيث لا يدرك الأطفال طبيعة العلاقة الزوجية بين الأب والأم، وقد وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط للأوقات التي يُحتمل فيها أن يكون الزوجان معًا، مثل أوقات القيلولة أو النوم، وهذا بهدف حماية الأطفال من الوقوع في مواقف قد تؤثر على صحتهم النفسية."

وأضافت أن الشريعة لم تضع هذه الضوابط فقط مراعاة لراحة الزوجين، بل أيضًا حرصًا على سلامة الأطفال، لافتة إلى أن اطلاع الأطفال على أمور قد لا يفهمونها أو لا يتقبلونها في سن مبكرة قد يؤثر بشكل سلبي جدًا على نفسيتهم، وهذا تعاملنا معه كثيرا.

وأوضحت أنه من المهم تعليم الأطفال آداب الاستئذان منذ سن مبكرة، وتحديد أوقات معروفة داخل الأسرة يكون فيها الزوجان معًا؛ حتى يتعلم الأطفال كيفية احترام الخصوصية، لافتة إلى أنه عندما نعلم أطفالنا الاستئذان بشكل صحيح؛ نضمن لهم نموًا نفسيًا سليمًا ونحترم خصوصياتنا كعائلة.

الأزهر الحياة الزوجية الزوجين الأطفال استئذان استئذان الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية في المحافظات 2025.. الروابط هنا

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

بدءً من اليوم.. هؤلاء اللاعبين يشاركون في صفوف الزمالك

بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك

التأمينات

خطوات الحصول على معاش التأمينات في سن 45 عاما

ترشيحاتنا

العبادة

أحمد الرخ: ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها لكل الناس إلا 3 أشخاص

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: وجود الله حقيقةٌ أزلية ثابتة وتوحيده هو لبّ الرسالات

الأكل

حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا.. تعرف عليها

بالصور

طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة

طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة
طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة
طريقة عمل الصلصة في البيت وأفكار استخدامها لوصفات مختلفة

فساتين شفافة وريش وقبعة على شكل قلعة: إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025
إطلالات لافتة في حفل جوائز جرامي 2025

طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد

طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد
طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد
طريقة عمل الكاتشب على طريقة نادية السيد

افتتاح قسم شرطة التعمير بعد تطويره بالعاشر من رمضان

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

فيديو

محمد رمضان

النجوم بتضايق.. نمبر وان يوجه رسالة للفنانين قبل الشهر الكريم

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد