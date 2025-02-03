أصوات تصل عنان السماء.. ختام مبهر لفعاليات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حفل ختام وإعلان الفائزين في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك بالمركز الثقافي، بحضور اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، إلى جانب نخبة من القيادات الدينية والتنفيذية.

وبدأت الفعالية بتلاوة قرآنية بصوت القارئ الشيخ محمد الطاروطي، الذي أضفى أجواء روحانية على الحضور، كما تضمن الحفل فقرات إنشاد ديني قدمها بعض الفائزين في المسابقة بأصواتهم العذبة.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد على أهمية المسابقة، مشيرًا إلى أنها أضفت أجواء روحانية على المدينة، كما رحّب بضيوف مصر من حملة القرآن الكريم والمنشدين من مختلف دول العالم، كما وجه المحافظ الشكر إلى اللجنة المنظمة للمسابقة، برئاسة الإعلامي عادل مصيلحي، رئيس المسابقة، والدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة التحكيم، والشيخ القارئ عبد الفتاح الطاروطي، بالإضافة إلى المحكمين المشاركين، وقام بتسليمهم شهادات التكريم تقديرًا لجهودهم في إنجاح الحدث.

ومن جانبه، أعرب الإعلامي عادل مصيلحي عن سعادته بنجاح الدورة الثامنة للمسابقة، مشيرًا إلى أنها أُقيمت على أكمل وجه وحققت نجاحًا كبيرًا، كما أعلن عن انطلاق النسخة التاسعة العام المقبل، استمرارًا لهذا الحدث الدولي المتميز.



وتقام المسابقة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبدعم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبإشراف الإعلامي عادل مصيلحي، المشرف العام والمدير التنفيذي للمسابقة، وقد شهدت هذه الدورة مشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، وسط اهتمام واسع من المؤسسات الدينية والمحلية، وحملت الدورة الثامنة من المسابقة اسم القارئ الراحل الشيخ محمد صديق المنشاوي، تكريمًا لمسيرته في خدمة القرآن الكريم.