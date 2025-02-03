نشرة الفن| طرد كانيه من الجراميز وانتهاء ازمة محمد عبدالسلام مع نقابة الموسيقية

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية ..

محمد عبد السلام ينهي أزمته مع نقابة المهن الموسيقية

نشر عازف الأورج الشهير محمد عبد السلام، مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، يعلن إنهاء أزمته مع النقابة التي استمرت لفترة طويلة.

وفاء عامر ترد على شائعة طردها من لوكيشن مسلسل سيد الناس

ردت النجمة وفاء عامر على شائعة طردها من لوكيشن مسلسل سيد الناس للمخرج محمد سامي .

وقالت وفاء عامر في تصريح خاص لصدى البلد :" هذا الكلام غير صحيح وانا اعتذرت عن العمل بسبب تعرضي لكسر في يدي ".

حقيقة طرد كانييه ويست وزوجته من حفل غرامي

بعد الظهور اللافت للنجم كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، انتشرت شائعات تفيد بأن الثنائي تم طردهما من الحدث، خاصةً بعد إطلالة سينسوري الجريئة التي أثارت جدلًا واسعًا.