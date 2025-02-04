الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن نادي الزمالك، قريب من التعاقد مع ثنائي أجنبي، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.



وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الحسن كروما جناح الشحانية القطري، مرشح للانتقال لصفوف الزمالك في يناير الجاري".



وتابع:" نوفل الزرهوني جناح فريق الرجاء المغربي، أيضًا من المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك، وكان يريد فسخ عقده مع الرجاء، وقام بعمل شادة بأنه تعرض للإصابة باكتئاب بسبب عدم حصوله على المستحقات".



وشدد:" اللاعب حاول فسخ عقده مع الرجاء من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على المستحقات، ولكن الرجاء صرف له جزء من مستحقاته".



وواصل:" تفاجئت بمنشور لهيثم فاروق عضو لجنة الكرة في الزمالك، يؤكد أنه لم يرشح اللاعب وأنه ليس شخصية نادي الزمالك وهذا شئ غريب، طيب هل هو لاعب جيد أو لا".



وأكمل:" الزمالك قرر رفع اسم ميشالاك من قائمة الفريق، وعلمت من البعض أن يريد عدم مشاركة اللاعب في التدريبات خلال الفترة القادمة، وفي حالة التعاقد مع الثنائي الأجنبي سيتم الاستغناء عن اللاعب البولندي".



وأتم:" أتمنى أن تنتهي أزمة ميشالاك مع الزمالك بالتراضي، ولا يصل الأمر للفيفا، خاصة وأنه لم يقدم أي شئ مع الزمالك".