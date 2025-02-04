أحمد عيد عبدالملك يحمّل إدارة الزمالك مسئولية الهزيمة من بيراميدز

أكد أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، أن أرقام الحسن كروما، لاعب الشحانية القطري، المرشح للزمالك ليست كبيرة.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" أول مرة أرى لجنة كرة في الزمالك بتلك القوة، وتضم أسماء كبيرة، وأرقام الحسن كروما، ليست كبيرة، وكان على هيثم فاروق أن يتحدث في الأمر داخل الغرف المغلقة".



وتابع:" جماهير الزمالك تشعر أن هناك أزمة في الفريق، وخاصة بعد مباراة بيراميدز، والفريقين في بداية المباراة كانوا خائفين من الخسارة".



وشدد:" لاعبي الزمالك تأثروا قبل المباراة بسبب المستحقات وتأخرها، رغم حصولهم على جزء منها، ومحمود حمدي الونش، لم يستعيد لياقته حتى الان بعد عودته من الإصابة ولكنه يشارك بسبب عدم وجود بديل بعد إصابة المثلوثي".



وواصل:" الإدارة المسئولة عن عدم التعاقد مع مدافع للفريق في بداية الانتقالات، وهو ما أثر على الفريق في مباراة بيراميدز".



وأكمل:" زيزو من أفضل اللاعبين في الدوري المصري، ومعه شهادة ضمان الدوري، ولاعب كبير ومن الطبيعي أن يفكر أي نادي في ضمه".



وأوضح:" بابا فاسيليو، رحل من غزل المحلة بطريقة غير جيدة، ولكنه رغم تجاربه العديدة في الدوري لم يوفق غير مع زعيم الفلاحين".



وأضاف:" رحلت من غزل المحلة منذ شهرين ولم أتحدث عن أي شئ، وتعرضت للهجوم من البعض وأقدر شعور الجمهور، وحصدت 4 نقاط من 4 مباريات وطموح الإدارة كان البقاء في الدوري بعد الصعود".